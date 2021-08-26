晶圓代工產能供不應求 台積電傳即日漲價20%

市場25日傳出，有IC設計業者接獲台積電通知，漲價「即日生效」，較原訂第4季調漲的時程更早。（本報資料照片）

台積電 調升晶圓代工報價傳有新動作。市場昨日傳出，有IC設計業者昨天中午接獲台積電通知，漲價「即日生效」，較原訂第4季調漲的時程更早，且最高漲幅達二成，高於先前傳出的平均漲逾一成的幅度，連已經下單、未出貨產品也適用新報價。

台積電昨日不評論價格與相關市場傳聞，不過，相關消息已在業界迅速傳開。也有一說是，這是台積電原訂第4季漲價策略的延伸，只是台積電在昨天之前先通知大客戶價格異動計畫，昨天中午過後則陸續通知中小型客戶，因而有時間差。

而「即日生效」則是提醒客戶價格即刻變動，以「產出時間」為區隔標準，以目前下的單來看，產出時間將落在第4季，就適用新價格。

晶圓代工產能供不應求，先前業界就傳出聯電、世界先進、三星等大廠去年第4季開始和客戶溝通持續漲價，台積電今年上半年持續「凍漲」，並吸收半導體生產成本上揚的壓力。最近終於傳出要反映成本漲價，希望客戶「同舟共濟」，業界並不意外。

先前業界傳出台積電要從第4季啟動漲價，先進製程漲一成，成熟製程漲20%，昨日又傳出台積電提早通知部分客戶價格調漲，立即適用新報價。業界人士指出，不少IC設計業者昨日中午左右接到台積電漲價通知、即刻生效，漲價方案是成熟製程漲幅為20%，先進5奈米與6奈米製程則漲價10%。

不具名的IC設計業者私下透露，台積電很少漲價，這次一口氣漲價20%，IC設計廠很難自行吸收成本上揚的壓力，對客戶報價勢必要反映新成本而同步調整。

•吃下美國 能源部大單

此外，知情人士透露，美國能源部在苦等不到英特爾的產品好幾個月後，正接近達成協議，先採購配備輝達和超微先進晶片 的超級電腦，而這些晶片都是由台積電代工生產。

路透報導，美國能源部即將為Argonne國家實驗室採購的Polaris超級電腦，將內含輝達與超微晶片，但不會取代原先訂購、由英特爾供應的「Aurora」超級電腦。Aurora超級電腦在2019年發表時，號稱將會是全美最快的電腦，但交貨時程已延誤好幾個月。

知情人士說，Polaris超級電腦今年會先上線，作為Argonne實驗室的測試機器，以開始準備未來要在Aurora超級電腦上跑的軟體。Polaris的效能沒有Aurora強大，採用輝達的A100晶片與超微的Rome、Milan晶片，這些先進晶片都是由台積電代工。