我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美56.8%成人 完全接種疫苗

拜登下令空襲親伊朗民兵 敘媒：至少5死、有孩童喪生

人行率三部門 降支付服務費

記者李仲維／綜合報導

中國人民銀行等四部門25日聯合推出降費措施，預計每年減少手續費支出約人民幣240億元（約37.3億美元），其中ATM跨行取現金手續費就降了40億（約6.2億美元），進一步向消費者及實體經濟讓利，將於9月30日起實施。

北京青年報報導，人行會同銀保監會、發展改革委、市場監管總局，針對基礎支付服務提出12項降費措施，將於9月30日起實施，涵蓋銀行帳戶服務、人民幣結算、電子銀行、銀行卡刷卡、支付帳戶服務等五方面。

降費主體涉及商業銀行、支付機構、清算機構。初步測算，全部降費措施實施後，預計每年為市場主體、社會大眾減少手續費支出約人民幣240億元，其中惠及小微企業、個體工商戶超過160億元（約24.9億美元），有助於降低資金流通成本，進一步優化營商環境，促進消費擴大。ATM跨行取現手續費也顯著降低，同城業務降幅10%以上，大額異地業務降幅達80%以上。據初步測算，預計降費讓利規模約為每年人民幣40億元。

銀保監會有關負責人表示，中國跨省及省內流動人口達3.76億，60歲及以上人口2.64億，這些變化對於跨地域、跨行、適老化銀行服務提出新要求。

與此同時，資訊技術發展和系統管理集成化，進一步縮小同城、異地業務差異，拉平並進一步降低同城、異地ATM跨行取現手續費，將增強金融消費者的獲得感。

中國 北京

上一則

蘋果影音收費大考驗

下一則

中國前5月工業利潤 增加83%

延伸閱讀

官逼民企低頭？螞蟻獻數據庫 10億個資與國企共享

官逼民企低頭？螞蟻獻數據庫 10億個資與國企共享
中國人行整頓虛擬貨幣 約談多家銀行 比特幣聞訊大跌

中國人行整頓虛擬貨幣 約談多家銀行 比特幣聞訊大跌
金融時報發文 人民幣下半年易貶難升

金融時報發文 人民幣下半年易貶難升
人民幣跨境支付 人行推行標準化

人民幣跨境支付 人行推行標準化

熱門新聞

李澤楷的富衛集團（FWD）向美國證券交易委員會提交上市申請。（取材自微博）

李嘉誠分家8年後 不繼承家業的李澤楷資產版圖大起底

2021-06-26 01:54
羅伯特・清崎預測比特幣將跌至24,000美元。路透

富爸爸窮爸爸作者警告：史上最大崩盤將臨 快買進黃金

2021-06-21 14:19
PayPal共同創辦人、科技富豪提爾(Peter Thiel，圖)在過去20年裡將羅斯IRA退休帳戶(Roth IRA)，轉變成存了50億元的合法「免稅撲滿」(Tax-Free Piggy Bank)。Getty Images

反課稅科技富豪Roth IRA退休帳戶存了50億

2021-06-25 12:07
台積電代工製造蘋果、高通等知名企業所設計的晶片，近年來躍為全世界最重要的半導體公司，對全球經濟影響甚鉅。路透

WSJ：台積電主宰全球晶片供應 置全球於「脆弱處境」

2021-06-19 08:23
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

1970年代夢魘重現？克魯曼：通膨恐慌上周被撲滅

2021-06-23 12:42
克里夫蘭聯邦準備銀行製作樂高動畫來解釋通膨。（影片截圖）

何謂通膨？聯準會用3分鐘「樂高小鎮」影片解釋

2021-06-22 03:29

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫

邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫
半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？

半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？
武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎
港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光

港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光
iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免

iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免