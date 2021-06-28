人行率三部門 降支付服務費

中國 人民銀行等四部門25日聯合推出降費措施，預計每年減少手續費支出約人民幣240億元（約37.3億美元），其中ATM跨行取現金手續費就降了40億（約6.2億美元），進一步向消費者及實體經濟讓利，將於9月30日起實施。

北京 青年報報導，人行會同銀保監會、發展改革委、市場監管總局，針對基礎支付服務提出12項降費措施，將於9月30日起實施，涵蓋銀行帳戶服務、人民幣結算、電子銀行、銀行卡刷卡、支付帳戶服務等五方面。

降費主體涉及商業銀行、支付機構、清算機構。初步測算，全部降費措施實施後，預計每年為市場主體、社會大眾減少手續費支出約人民幣240億元，其中惠及小微企業、個體工商戶超過160億元（約24.9億美元），有助於降低資金流通成本，進一步優化營商環境，促進消費擴大。ATM跨行取現手續費也顯著降低，同城業務降幅10%以上，大額異地業務降幅達80%以上。據初步測算，預計降費讓利規模約為每年人民幣40億元。

銀保監會有關負責人表示，中國跨省及省內流動人口達3.76億，60歲及以上人口2.64億，這些變化對於跨地域、跨行、適老化銀行服務提出新要求。

與此同時，資訊技術發展和系統管理集成化，進一步縮小同城、異地業務差異，拉平並進一步降低同城、異地ATM跨行取現手續費，將增強金融消費者的獲得感。