黑石傳收購SOHO中國 將成在中國最大房產投資

外媒引述知情人士稱，黑石集團將以近30億美元收購中國地產開發商SOHO中國。圖為SOHO中國旗下，位於北京的「麗澤SOHO 」。（中新社）

彭博引述知情人士稱，黑石集團（Blackstone）即將達成收購SOHO中國 的協議，最快將在本周宣布交易，這將是其在中國最大的房地產投資。消息稱，SOHO中國的估值可能達約30億美元。

SOHO中國是潘石屹夫婦創辦的地產商，以開發高檔商辦為主，北京 的三里屯SOHO、上海的外灘SOHO等，都是旗下的旗艦物業。但近年因利潤下降，頻頻傳出SOHO 中國將出售的消息。

報導稱，SOHO中國16日宣布短暫停牌，以待刊發有關內幕消息及根據「香港收購及合併守則」而作出的公告。

上周五，SOHO中國飆升15%，收港幣3.8元。SOHO中國在6月3日，股價還是港幣2.5元，之連漲七個交易日，累升近60%。僅6月累計漲幅達58%。

去年初曾傳出黑石集團計畫斥資40億美元將SOHO中國私有化，但當年8月，SOHO中國指相關談判已經中止。彭博當時報導稱，是融資問題和2019冠狀病毒疾病疫情 讓談判陷入僵局。SOHO中國停牌前市值約25.5億美元。

知情人士指，談判雖已來到最後階段，但仍可能延後或破裂。報導指，黑石集團拒絕評論，SOHO中國則未立即回應。