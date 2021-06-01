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深圳鹽田港塞爆 航運噩夢重演 海運價可能再衝高

記者黃淑惠／綜合報導
深圳鹽田港塞爆，單向封港「貨物只進不出」，恐恐導致類似長賜輪事件重演。（路透）
深圳鹽田港塞爆，單向封港「貨物只進不出」，恐恐導致類似長賜輪事件重演。（路透）

貨櫃航運又有新狀況，近期中國深圳鹽田港塞爆，單向封港「貨物只進不出」，該港是全球第四、中國第三大港，船舶、貨櫃壅塞，恐造成全球貨櫃調度、航班準點率下降，最壞的情況恐導致類似長賜輪事件重演。

貨攬業者表示，已與客戶協調，盡速把櫃子拉到上海或是廣州等其他港口作業，但仍擔心此次塞港，讓全球海運市場運價再衝高。

業內人士說，北美塞港才剛略為改善，換亞洲主要出口港「封港」；其中，全球第四大、中國第三大的鹽田港，因工作人員染疫，港口作業速度全面減緩，統計到29日止，鹽田港的外海已有近30班船排隊等著要進港裝卸，預計平均等候時間再拉長四到六天。

業界人士分析，原本鹽田港有20個作業碼頭，本周開始運能減少近一半，因船期延誤、港區堆場貨櫃已經達飽和狀態，嚴重影響碼頭操作效率，由於船舶排隊愈來愈多，只能停收出口的貨櫃。貨攬業正積極與客戶協調，但須增加運送時間及成本，把櫃子拉到其他港口搭船出口。

海運界認為，鹽田塞港事件恐讓作業成本又再度攀升，而恐怕要至少半個月以上，情況才可能改善，後續將擔誤遠東到北美、歐洲的貨物交期，也勢必會增加上海、廣州等港口的作業速度。

目前鹽田港已傳出有工作人員在外來船舶作業時染疫，西港區已封閉的三個碼頭，可作業的碼頭降為17個；根據相關防疫規定，鹽田碼頭一線作業工作人員須隔離，人力僅維持僅能提供11個碼頭作業。

業界認為，「封港事件」將造成許多的問題，推升運價上漲是必然的。拖車因為到深圳的鹽田港裝卸速度減緩，等待的作業時間變長，業界安排拖車服務困難度拉高，最後都是要加價才能解決問題；現在要加的價格更多，因為櫃子必須拉到更遠廣州或上海港口，卡車司機的費用支出外，卡車的周轉率也急速降低中。

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