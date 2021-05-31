泰國首富旗下 正大擬上市A股
泰國首富謝氏家族即將登陸A股市場，正大集團（在泰國也稱卜蜂集團）旗下正大股份計畫在上海證交所主板掛牌上市，募資人民幣150億元（約23.5億美元）布局活豬養殖全產業鏈。
證券時報報導，正大股份泰籍華人謝易初於1921年創辦的跨國企業正大集團，旗下擁有正大飼料、正大食品、卜蜂蓮花、正大廣場、正大製藥、正大置地等多個子品牌，事業版圖覆蓋農牧、零售、製藥、地產、金融等領域。
雖然正大集團並沒有A股上市公司，但曾於2013年入主平安集團成為第一大股東，以及在2015年成為中信集團第二大股東。
值得注意的是，正大集團是正大股份間接控股股東，近三年一直是公司最大客戶和供應商。
據正大股份預披露的招股書，正大股份擬上市募資人民幣150億元，繼續擴大活豬養殖及屠宰業務的產能，計畫在大陸打造17個活豬產業鏈相關項目及補充流動資金，涉及飼料加工、活豬養殖及屠宰業務。
股權結構顯示，正大畜牧投資直接持有正大股份65%股份，為公司控股股東；而正大集團透過正大畜牧投資、卜蜂中國投資以及正大秦皇島食品間接持有公司股份，是正大股份的間接控股股東。
謝氏家族連續多年被彭博資訊評為泰國首富家族，正大集團早在大陸改革開放初期就搶進市場，目前是中國規模最大的飼料生產商和活豬養殖業者。
目前正大集團已發展至謝家第三代，第三代的掌舵人謝吉人是正大股份的董事長。
中國民眾耳熟能詳的《正大綜藝》，正是正大集團和中央電視台合作創辦的，1990年開播，在中央電視台迄今已播放30年，是中國傳媒領域長壽的綜藝節目。
正大股份認為，相較於主要發展產業鏈單一環節的企業，全產業鏈經營模式能夠更好實現產品品質的全程可追溯，確保終端產品的食品安全。
在非洲豬瘟常態化背景下，正大股份的產業鏈發展模式，能夠從產業鏈源頭保障食品安全，為消費者提供安全放心的豬肉產品。
正大集團稱，募投項目實施後將進一步擴大公司活豬養殖及屠宰業務的能力。未來將透過上下游的協同發展，完善公司的活豬產業鏈一體化結構，提升公司的市占率和品牌影響力。
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