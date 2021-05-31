泰國首富旗下 正大擬上市A股

圖為2012年中國國務院副總理李克強在北京人民大會堂會見泰國正大集團董事長謝國民。( 新華社資料照片)

泰國 首富謝氏家族即將登陸A股市場，正大集團（在泰國也稱卜蜂集團）旗下正大股份計畫在上海證交所主板掛牌上市，募資人民幣150億元（約23.5億美元）布局活豬養殖全產業鏈。

證券時報報導，正大股份泰籍華人謝易初於1921年創辦的跨國企業正大集團，旗下擁有正大飼料、正大食品、卜蜂蓮花、正大廣場、正大製藥、正大置地等多個子品牌，事業版圖覆蓋農牧、零售、製藥、地產、金融等領域。

雖然正大集團並沒有A股上市公司，但曾於2013年入主平安集團成為第一大股東，以及在2015年成為中信集團第二大股東。

值得注意的是，正大集團是正大股份間接控股股東，近三年一直是公司最大客戶和供應商。

據正大股份預披露的招股書，正大股份擬上市募資人民幣150億元，繼續擴大活豬養殖及屠宰業務的產能，計畫在大陸打造17個活豬產業鏈相關項目及補充流動資金，涉及飼料加工、活豬養殖及屠宰業務。

股權結構顯示，正大畜牧投資 直接持有正大股份65%股份，為公司控股股東；而正大集團透過正大畜牧投資、卜蜂中國 投資以及正大秦皇島食品間接持有公司股份，是正大股份的間接控股股東。

謝氏家族連續多年被彭博資訊評為泰國首富家族，正大集團早在大陸改革開放初期就搶進市場，目前是中國規模最大的飼料生產商和活豬養殖業者。

目前正大集團已發展至謝家第三代，第三代的掌舵人謝吉人是正大股份的董事長。

中國民眾耳熟能詳的《正大綜藝》，正是正大集團和中央電視台合作創辦的，1990年開播，在中央電視台迄今已播放30年，是中國傳媒領域長壽的綜藝節目。

正大股份認為，相較於主要發展產業鏈單一環節的企業，全產業鏈經營模式能夠更好實現產品品質的全程可追溯，確保終端產品的食品安全。

在非洲豬瘟常態化背景下，正大股份的產業鏈發展模式，能夠從產業鏈源頭保障食品安全，為消費者提供安全放心的豬肉產品。

正大集團稱，募投項目實施後將進一步擴大公司活豬養殖及屠宰業務的能力。未來將透過上下游的協同發展，完善公司的活豬產業鏈一體化結構，提升公司的市占率和品牌影響力。