鴻海印度廠疫災受影響 鄭州廠擴大徵才

印度新冠肺炎疫情肆虐，影響台商印度擴產腳步，鴻海集團啟動全球產能彈性調整應戰，iPhone 生產重鎮中國鄭州廠少見於淡季啟動大型徵才。圖為富士康生產線工人生產狀況。（取自觀察者網）

印度新冠肺炎疫情 肆虐，影響台商印度擴產腳步，鴻海 集團啟動全球產能彈性調整應戰，iPhone 生產重鎮中國鄭州廠少見於淡季啟動大型徵才，離職返崗員工及見習生最高可領人民幣5000元（約781美元）及人民幣5500元（約860美元）的旺季激勵金。

根據富士康鄭州科技園區最新發出的招募訊息，主要設計生產製造iPhone、精密機構件、智慧製造、自動化設備、工業人工智慧相關方案的iPEBG事業群展開內部推薦、離職返崗、見習生招募等三大措施。

其中，內部推薦方面，員工每推薦一人獎勵人民幣1000元（約156美元），被推薦人旺季返費為人民幣4500元（約703美元）。

除獎金外，iPEBG事業群也祭出行政激勵，包含藍牙耳機、電飯煲、山地自行車、電動車等獎品，推薦30人以上甚至給予大功及有薪假三天。

離職返崗員工方面，iPEBG事業群將激勵金升級，最高旺季返費可達人民幣5500元。見習生招募旺季激勵金也達到人民幣5000元。

業界指出，以過去經驗來看，蘋果每年度的新款iPhone 通常在9月發表，第2季為新舊產品交替期，代工廠通常所需員工數量最少，用人旺季通常落在第3季及第4季初，鴻海此時徵才，主要原因應是配合集團全球產能調度，因應印度近期疫情嚴重，因此調配鄭州廠產能支援。

目前鴻海集團 iPhone主要生產基地除中國鄭州廠、深圳龍華廠之外，海外最大生產據點就位在印度，惟當地疫情近來急速攀升，最近每天新增病例多超過3萬例，已蔓延至鴻海集團iPhone生產據點塔米納杜邦（Tamil Nadu）。

鴻海集團日前證實，印度廠區確實有員工確診，但清奈廠仍持續營運。鴻海日前已包機從清奈接回13名台幹，清奈當地只留下一名負責土建的台幹，監督產能擴充建設。

不過，受到疫情擴大影響，為了兼顧員工安全及正常運作，導致鴻海清奈廠實際產出已受限制，且原訂下半年開出的新產能，也因疫情讓量產時間放緩。

鴻海iPhone 業務歸屬消費智能產品。鴻海日前在第1季法說會上預估，消費智能產品需求強勁，本季可較去年同期強勁成長。

鴻海董事長劉揚偉先前指出，儘管第1季營收基期墊高，但市場需求力道延續至第2季，預估第2季業績較第1季持平，較去年同期強勁成長。