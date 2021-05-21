小米拚年產千萬支超高階智慧手機

小米 集團董事長雷軍表示，小米正在建第二批小米智慧工廠，預計後年（2023年）年底落成，落成後將年產1000萬支超高階智慧手機 ，產值將會達到人民幣500億到600億元。

中新經緯報導，雷軍20日在第五屆世界智慧大會高峰會上表示，四年前，小米就開始構思消費電子生產領域實現完全無人生產，以應對未來在北京 、天津等城市勞動力減少、製造成本增加等問題。

據瞭解，去年年初，第一代小米智慧工廠落成，主要生產超高階智慧手機，工廠內絕大部分設備是小米及小米投資公司自己研發，本土化程度極高。

雷軍表示，小米還設立產業基金用於支持智慧製造和發展，未來小米將致力於在設備、智慧工廠解決方案等方面，幫助整個製造業提升效率。

對於智慧製造，雷軍提出四個建議指出，製造領域也需要突破硬核科技，無論是材料領域還是裝備領域，都有非常多的技術難點，這需要下更大的功夫。

雷軍認為，談到科技發展，不可避免就談到人才，吸納全球最優質的人才，是今天中國科技領域最重要的事情。

雷軍指出，在科技創新過程中，也要更好地營造創新動力，「我個人覺得創新氛圍的核心其實就是包容和容忍失敗，因為創新就是做別人沒有做過的事情，或者別人做過但沒有成功的事情，這樣的事情有巨大的風險。」

「今天談到智慧製造，長三角和珠三角已經遠遠走在前面。」雷軍呼籲，京津冀只有協同發展、有效協同布局，才有機會在未來智慧製造中迎頭趕上。