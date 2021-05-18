中砸2136億人民幣支持半導體等關鍵產業

中國去年在半導體和國防等關鍵領域，斥資人民幣2136億元提供補助，圖為補助對象之一中芯國際在中國國際半導體博覽會上設立的攤位。（路透）

日經亞洲評論報導，因為與美國 進行科技戰，中2020年在半導體和國防等關鍵領域，大手筆補助人民幣2136億元（約331.4億美元）。

依據訊息業者Wind取得上市公司收益數據彙整而成的資料，這筆創紀錄金額比前一年增加14%，其中，共付給半導體業113家企業人民幣106億元，是10年前的12倍。

此事反映出，為爭奪技術覇權，中國 國家主席習近平努力注資重點產業以刺激其成長的努力。作為回應，美國華府也正考慮砸下520億美元扶植半導體製造的計畫，引發外界對補貼競賽妨礙公平競爭的憂慮。

中國最大晶圓代工廠中芯國際，除拿到兩家政府支持的基金提供的22.5億美元融資外，還獲得近人民幣25億元的資金。中芯國際計畫在深圳建新廠，預計要花23.5億美元。

北京 也增加對晶片製造設備製造商的補貼，例如北方華創和中微半導體設備，因為設備短缺仍然是達成國內生產目標的重大挑戰。

國防領域的補貼對象包括造船廠中國船舶工業公司、造戰鬥機的瀋陽飛機工業集團，以及負責中文版全球定位系統的北京北斗星通導航技術公司。

在製藥業，補貼研發和生產新冠疫苗的康希諾生物公司，以及上海醫藥控股。

編製數據的4290家公司裡，有4230或98%的公司表示收受補貼，意味標準放寬。大概有10%的公司收到超過人民幣1億元的款項。

疫情毫無疑問增加中國對企業的補助和提供的低利貸款，但根據數據，僅占上市公司三分之一的國有企業卻收到大約60%的資金，表明競爭環境並不公平。

世界貿易組織（WTO）禁止旨在促進出口或擴大國內生產的補貼。但並不是所有的補貼都禁止，許多國家都對本土產業提供支持，例如日本向三菱重工提供大約500億日圓用於研發國產噴射客機SpaceJet，而美國和歐洲從2004年開始，一直在爭吵雙方分別對波音和空中巴士提供補貼是否合法。

日本總合研究所資深經濟學家Shinichi Seki說，缺乏透明度的補貼最終可能導致產能過剩，只是維持就業和經濟發展動能。他並且指出，目前WTO的規定存在問題，半導體可扮演國內中介者角色、規避審查，「要想在全球範圍內保持公平競爭，必須重新談判國際規則」。