浙企區塊鏈科技養豬 機器人巡檢

浙江嘉興桐鄉一家養豬企業在新建養殖基地，投用智能晶片耳標、5G巡檢機器人、區塊鏈應用等高科技養豬。 （中新社）

5G 、機器人、區塊鏈能運用在哪類高科技產業？答案是，養豬。

最近在大陸浙江嘉興桐鄉的一家養豬企業就用區塊鏈和5G技術「智能養豬」。在豬舍裡可見一台5G巡檢機器人在豬舍內巡檢，該設備可掃描豬耳朵上的智慧晶片 耳標，蒐集處理豬舍氣味與聲音信息，監測豬健康狀況，並通過5G網路和區塊鏈等科技將數據傳送至多個平台，予以建檔儲存分析，供作養殖和銷售的參考。

重慶數資區塊鏈研究院相關人士解釋，透過區塊鏈技術，可詳細記錄豬隻商品全周期資料鏈條，並經過加密演算法對資料進行保護和有效性驗證，保證食品安全問題，提升豬隻的品牌價值。

其中在豬隻安全和信用上的技術關鍵就在，運用區塊鏈的「多節點確權機制」。例如，某頭豬隻重200公斤，戴著「ID身分證」進入屠宰場，被切成大小不一的70塊，每塊都標注各自的重量和部位，這些產品資料，存儲在養豬企業、政府監管部門、屠宰場、批發市場和超市的節點裡（這些節點可以理解為通過網路相連的電腦或伺服器）。

而如果想要改動某一個節點的資料，就必須經過其他所有節點的同意（確權），如此就可讓某一方難以更動，駭客 也難篡改所有資料，資料造假的可能被排除，也很快溯源查到某流程造假的痕跡。

採用區塊鏈技術，豬隻的原產地標識、物流、銷售資料都能夠保證千真萬確。對消費者來說，能保證買到安全有質量的農產品；對生產企業來說，也能確保品牌和信譽。