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敦泰晶片傳打入特斯拉供應鏈

記者鐘惠玲╱台北27日電
敦泰傳下半年車用觸控與驅動整合IC將送樣給電動車大廠特斯拉認證。（本報資料照片）
敦泰傳下半年車用觸控與驅動整合IC將送樣給電動車大廠特斯拉認證。（本報資料照片）

台灣車用市場成為下一波科技新主流，吸引IC設計廠聯發科、敦泰、聯詠、奇景、瑞昱、矽創競逐。因神盾出脫持股，神盾與敦泰已宣布停止技術合作，外傳敦泰下半年車用觸控與驅動整合IC（TDDI）將送樣給電動車大廠特斯拉（Tesla）認證，有望成為台廠第一家打入特斯拉供應鏈的IC設計廠。

在電動車應用興起下，車用TDDI需求快速茁壯，主要是電動車儀表板與中控台的電子觸控螢幕愈來愈大，如果螢幕尺寸超過10吋，需要至少兩顆TDDI。此外，不少車廠也逐漸在後座配備娛樂系統觸控螢幕，也少不了IC。

敦泰車用TDDI從去年第4季開始出貨，並打入陸系車廠供應鏈。敦泰耕耘車用市場數年，目前已打入比亞迪、五菱凱捷等供應鏈，在手相關開發案有30多件，市場傳出預計下半年送樣特斯拉認證。敦泰表示，不便對單一客戶評論，但公司在車用領域布局居產業領導地位，擁有完整產品線。該公司去年車用TDDI出貨量不到100萬顆，預計今年將增長到500萬顆，明年進一步挑戰逾1000萬顆，業績比重將達一成。

驅動IC大廠奇景布局車用市場十年，陸續傳出切入特斯拉與歐洲車廠供應鏈，看好今年來自車用市場成長動能強勁，該公司目前在全球車用面板驅動IC的市占率約三成。在觸控功能逐漸導入到車輛後，公司也切入車用TDDI，從2019年底開始出貨。據了解，奇景正開發可讓更大尺寸螢幕使用的車用LTDI晶片。

去年奇景的車用業績占比13％。據了解，奇景已打入特斯拉與歐洲車廠供應鏈，雖然公司不透露個別車廠客戶訊息，預期今年來自車用市場業績動能強勁。

至於驅動IC龍頭聯詠在車用市場主攻面板驅動IC，未來規畫進一步踏入車用TDDI產品，搶占商機。

聯發科在車用晶片業務則是從中央影音處理系統切入，其Autus車用平台，主要有智慧座艙、車載資通訊系統、毫米波雷達解決方案，及視覺先進駕駛輔助系統等，瞄準前裝市場。瑞昱在車用晶片布局方面，目前專攻車用乙太網路，是業界少數成功切入這塊領域的廠商，雖然業績占比仍低，但持續穩定成長中。

矽創近期分割車載事業部門到100％子公司力領，其車用驅動IC已打入不少一線車廠客戶供應鏈。鈺太的數位MEMS麥克風（D-MIC）應用於車內資訊娛樂系統，陸續打入兩家日本與一家美系車廠供應鏈。

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