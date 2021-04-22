第一季台資對大陸投資額6.4億美元 年減68%

台灣 的經濟部投審會發布統計，第一季台資對中國大陸投資 件數為109件，年減16.7%；投資額6.4億美元（約新台幣192億元），年減68%。

投審會指出，投資金額減少幅度較大，主要是比較基期偏高所致，去年同期有國喬石油 化學股份有限公司以3.76億美元在大陸地區投資設立泉州國亨化學有限公司、廣達電腦股份有限公司以2億美元間接增資大陸地區投資事業達富電腦（常熟）有限公司等大型投資案。

3月單月台資對陸投資案46件，年減6%，投資金額2億1802萬美元，年減72%。

陸資赴台投資方面，第一季投資件數為六件，年減80%；投資額1436.5萬美元，年減59.4%。

投審會表示，陸資赴台第一季投資額下滑主因也是比較基期偏高，去年同期香港商津耀發展有限公司以新台幣3億6000萬元投資微邦科技股份有限公司等大型投資案。

3月單月，陸資赴台投資件數為一件，年減93%，投資額125萬1000美元，年減935%。

自2009年6月30日開放陸資赴台投資以來，累計投資件數為1467件，投資額24.2億美元（約新台幣727億元）。

此外，第一季僑外投資件數為664件，年減29.5%；投資額12億1763萬美元，年減49.7%。