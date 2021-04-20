中國擬融合RCEP與CPTPP 成功關鍵在美國態度

中國前外經貿部副部長龍永圖（中）、財政部關稅司司長蔡強（左）和知名學者鄭永年（右）19日出席博鰲亞洲論壇。（中新社）

中國 簽署區域全面經濟夥伴協定（RCEP ）後，下一步將是推動RCEP與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的融合，中國前外經貿部副部長龍永圖透露，中國擬推動RCEP和CPTPP將來融合，但成功的關鍵是美國 的態度。

龍永圖是中國加入世貿組織的靈魂人物，熟稔國際經貿。他19日在博鰲亞洲論壇的「RCEP：前景與影響」座談上指出，中國已參加RCEP，並對CPTPP表達積極態度，準備通過談判參加。除中國外，英國、南韓也正在謀求加入CPTPP。

龍永圖說，RCEP的簽署象徵著全球經濟貿易重心已轉移到亞太地區，同時也帶來一個重要訊息，即全球化還是有希望的。他指出，日本、紐西蘭、澳洲目前是兩個協議的成員國，如果中國中國既是RCEP簽字國又是CPTPP的成員國，就能推動CPTPP和RCEP將來融合的可能性，不過，現在關鍵是美國。

龍永圖強調，若美國對亞太區域合作採積極態度的話，RCEP和CPTPP融合的前景就是水到渠成。但如果美國不參與，亞太合作就會有很大陰影，包含日本和其他國家也會在推動亞洲經濟一體化時，猶豫不前。

他說，這些國家向來看美國的眼色行事，美國不能成為亞太一個區域貿易協定組成部分，對整個亞太地區的團結與合作是沉重打擊，希望拜登政府能夠對於多邊主義採取更加積極態度。

參加CPTPP將會對中國產生哪些影響？龍永圖說，這會給中國經濟體制改革帶來深刻影響，但CPTPP的話，談判努力將更大，因該協定要求更高，但這對中國中國而言是個好事。

中國社會科學院學部委員李揚接受中新社訪談時則指出，中國加入CPTPP有一定難度，例如要求國企不能有補貼或特殊待遇、智財權保護問題、工會組織問題等，但中國已經開始著手應對及調整。