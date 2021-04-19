博鰲論壇登場 估亞洲經濟增速6.5%以上

博鰲亞洲論壇2021年年會18日揭開序幕，圖為與會人員在博鰲亞洲論壇2021年年會標誌前合影留念。（新華社）

「博鰲亞洲論壇2021年年會」昨在海南博鰲登場，昨日首場記者會上發布了「亞洲經濟前景與一體化進程」與「可持續發展的亞洲與世界」兩份報告。其中預測，今年亞洲經濟將出現恢復性增長，經濟增速有望達到6.5%，但是新冠疫情 仍是直接影響亞洲經濟表現的主要變量。

今年是博鰲亞洲論壇成立20周年，以「世界大變局：共襄全球治理盛舉，合奏一帶一路 強音」為主題，結合網上和實體會議二種方式舉行。今年年會共60多場活動，分為「解讀中國 」、「把握世界變局」、「一帶一路合作」、「擁抱產業變革」、「與新技術共舞」和「共享發展」六大類。涵蓋電子貨幣、「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）、人工智慧、5G、碳中和、疫苗和供應鏈等議題。

論壇昨日啟動，20日正式開幕，21日下午正式閉幕。論壇秘書長李保東昨天表示，今年線下註冊的參會人數超過4000多人，規模是空前的。但對具體是哪位大陸領導人出席論壇開幕式，李保東則未回答，僅稱，東道國政府中國對這次年會高度重視，「每年舉行年會，東道國政府都會有國家領導人出席年會，今年我們在不久前發布消息的時候，已經在這方面做了發布。」

昨日的首場記者會上，同時發布了「可持續發展的亞洲與世界」與「亞洲經濟前景與一體化進程」兩份報告。「可持續發展的亞洲與世界」報告指出，亞洲是碳減排任務最重地區之一，各個政府需加強與可持續發展相適應的基礎建設。

「亞洲經濟前景與一體化進程」報告預測，今年亞洲經濟增速有望達6.5%，一些亞洲經濟體逐步實現疫苗大規模接種，疫情獲有效控制的可能性不斷增加。但全球疫情仍存在很大不確定性，若美歐主要經濟體仍受疫情拖累，亞洲經濟增長的外部環境改善將有限。