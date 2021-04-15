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中國房企第1季業績出現分化 9家報喜4家虧損

記者林汪靜／綜合報導

中國房企第一季業績出現分化。截至13日，A股共有13家房企披露第一季業績預告，九家報喜，四家出現首虧或預虧，從虧損的企業來看，多數公司表示和報告期內轉結的收入減少、未達到轉結標準的項目較多有關。此外，部分多元化的房企，去年其地產主業業績表現不及其他業務。

中國證券報報導，中國房地產開發商沙河股份預計第一季淨虧損900萬到1000萬元人民幣（約137萬到153萬美元），業績變動的主因是報告期內公司銷售業績較去年同期呈現上升，但由於項目未滿足結轉收入條件，導致毛利較去年同期減少。

金融街預計第一季共實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約5.1億至5.92億元，較去年同期增長210%至260%，業績變動的原因是根據公司「開發銷售＋資產管理」雙輪驅動戰略，上海靜安融悅中心西區A棟辦公大樓和重慶磁器口後街一期二批次竣工，預計增加完工投資性房地產公允價值變動損益約7.2億元，產生歸屬於母公司淨利潤約5.4億元。

而不少大型房企的地產主要業績不及多元化業務。以萬科為代表的企業，其物業等相關業務實現較快發展。租賃住宅方面，萬科旗下集中式長租公寓品牌「泊寓」去年全年共實現營收25.4億元，年增72.33%。

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