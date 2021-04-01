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國際大數據交易所成立 北京數據交易系統上線

中國新聞組╱北京1日電

為推動數據要素市場化配置和數字經濟高質量發展，北京國際大數據交易所3月31日成立，北京數據交易系統同日上線。

中新社報導，北京國際大數據交易所是中國首家基於「數據可用不可見，用途可控可計量」新型交易範式的數據交易所，將探索數字經濟的新產業、新業態、新模式。其運營主體為北京國際大數據交易有限公司。

在准入方面，北京國際大數據交易所將實行實名註册的會員制，對數據來源進行合規審核，對數據交易行為進行規範管理；管理方面，實行數據分級分類管理，創新免費開放、授權調用、共同建模、聯邦學習、加密計算等多種融合使用模式；流轉方面，探索從數據、算法定價到收益分配的涵蓋數據交易全生命周期的價格體系，形成覆蓋數據全產業鏈的數據確權框架；產業鏈延伸方面，培育數據來源合規審查、數據資產定價、爭議仲裁等中介機構，推動產業鏈創新發展。

北京國際大數據交易所發布「北京數據交易服務指南」，囊括架構、方式、機制、安全等數據交易服務細則。同日，北京數據交易系統上線，將為市場參與者提供數據清洗、供需撮合、法律諮詢、價值評估、權屬認證等專業化服務。

北京國際數據交易聯盟也於同日成立，包括大型商業銀行、電信運營商、頭部互聯網企業，以及數據中介服務等50多家機構或企業。

北京國際數據交易聯盟理事長朱民指出，在數據使用過程中，存在著技術、法律、經濟、監管等挑戰，需擴大「朋友圈」、拓展交易場景，探討交易模式規則，把海量的數據轉換成真正的資源和生產力。

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