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台灣首家獨角獸Appier 東京掛牌 台北總部「敲鐘」

記者彭慧明／綜合報導
Appier30日在日本掛牌上市，執行長游直翰（右）和營運長李婉菱（左二）因疫情無法前往東京，東京證交所特地授權可在台舉辦「敲鐘」慶祝。(記者彭慧明／攝影)
Appier30日在日本掛牌上市，執行長游直翰（右）和營運長李婉菱（左二）因疫情無法前往東京，東京證交所特地授權可在台舉辦「敲鐘」慶祝。(記者彭慧明／攝影)

台灣第一家新創獨角獸沛星互動科技（Appier），30日在日本東京證券交易所Mothers創業板掛牌上市，東京證交所指出，這是1998年繼趨勢科技之後，首次有來自台灣的新創企業前往日本掛牌籌資。

Appier共同創辦人暨執行長游直翰指出，上市之後「該做什麼就做什麼」，繼續把公司做好，共同創辦人暨營運長李婉菱表示，希望成為長期對市場有價值的公司。

Appier是以AI與機器學習為核心，以軟體服務方式（SaaS）為企業處理數據提供解決方案的業者。游直翰說，企業的痛點在於沒有足夠人才和能力導入AI服務，Appier則是以AI技術核心的軟體輔助企業運用數據進行決策，持續成長並且成功轉換為商機。

Appier先後獲得紅杉資本、軟銀集團與LINE等全球投資人的青睞，獲得總額逾1.62億美元的資金挹注。Appier第一家股東是紅杉資本，也是紅杉資本在東南亞地區、印度以外第一家投資的新創。

Appier上市前估值超過10億美元，早就被視為台灣獨角獸，30日在東京實現股票上市，以每股1600日圓掛牌（換算市值約14.6億美元），最後收盤價1900日圓。受限於新冠疫情，東京證交所授權Appier創辦團隊在台北總部辦公室進行「敲鐘」儀式，完成儀式後，大家繼續回去工作。

游直翰表示，日本當地投資人對軟體服務產業較熟悉，加上日本是主要市場，所以選在當地上市。Appier去年虧損14.5億日圓，但他說，由於毛利高，且年營收逐年增加，虧損將會縮小。

Appier上市後大股東有閉鎖期，創始團隊包括游直翰、李婉菱、共同創辦人暨技術長蘇家永、創始團隊成員暨資深軟體工程師陳映睿都選了規定中最長的360天閉鎖期。游直翰說，他們會與公司共同成長，沒考慮過賣股票。

Google前台灣董事總經理、Appier獨立董事簡立峰表示，未來兩三年內，台灣也可能有好幾個獨角獸，但成功的前提是「走向國際市場，拿到國際資本」。

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