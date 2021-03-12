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晶片荒 中國汽車估減產10%

記者戴瑞芬、林宸誼／綜合報導

中國汽車工業協會預估汽車晶片荒對第1季產量的影響約在5%-10%，但衝擊僅是短期，第2季會開始緩解。

澎湃新聞報導，中汽協公布今年前兩月汽車產銷統計，1-2月汽車產銷分別完成389萬輛和395.8萬輛，比去年同期分別增長88.9%和76.2%。

與2019年相比產銷略有增長，分別增長2.9%和2.7%；不過與2018年相比，分別下降11.5%和12.6%。

其中，新能源汽車已連續八個月刷新單月產銷紀錄。2月新能源汽車產銷分別達12.4萬輛和11萬輛，比去年同期分別增長7.2倍和5.8倍。

中汽協副秘書長陳士華表示，全球汽車晶片荒持續對新能源汽車產業造成影響，估計第1季對中國市場的影響最嚴重，對產量的影響約在5%-10%。

不過陳士華認為，目前晶片短缺的情況是短期的，第2季就會有所緩解。

展望今年汽車市場，中汽協整體評估樂觀，陳士華指出，今年中國國務院政府工作報告中提出GDP增長6%以上，明確了穩定增加汽車、家電等大宗消費的政策取向，同時商務部今年2月發布「促進汽車消費工作指引」對汽車消費也將帶來利多作用。

針對汽車晶片荒，陳士華認為，工信部近期組織行業力量共同化解缺芯危機，也逐步要緩解晶片「卡脖子」關鍵技術對行業的不利影響，他強調，由此判斷未來汽車產業仍會保持穩中向好的發展態勢。

事實上，中國車企應對晶片荒已開始有新的對策，北汽集團就入股SiC功率器件研發商飛鋥半導體，不僅抓緊布局功率器件，連北汽集團旗下充電樁業務，也可以納入到供應鏈體系。

除了北汽集團，上汽集團、長城汽車相繼入股地平線之外，東風汽車集團子公司日前也投資入股無錫華芯成為第二大股東，其目的都是為了確保晶片供應能夠取得優先權。

全球半導體產業鏈產能吃緊，讓中國車企意識到晶片過度依賴進口，已開始布局中國國內的晶片企業，以確保供應來源安全及就近供應來縮短供應鏈。

汽車 晶片 中國

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