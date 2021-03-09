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台積迎美大單 布建3奈米產線

記者簡永祥／台北9日電

台積電3奈米訂單太強，當各界將目光集中在台積電南科18廠正準備進行3奈米試產，台積電已悄悄將先進製程布建重心移至新竹，而且打算在新竹寶山率先布建3奈米量產線，迎接美系晶片廠大單。

台積電董事長劉德音曾預告，10年後台積電發展重心將轉為竹科。從寶山研發中心提前變更規畫，率先設立3奈米量產線，迎接美系晶片嬌客動作研判，台積電重心北移的時間可能會提早，竹科房價也將再現另一波新榮景。

台積電供應鏈透露，台積電此項規劃，似乎正為承接英特爾釋出3奈米高階中央處理器（CPU）訂單預做準備，但台積電不對特定客戶接單及產能規畫做評論。

據了解，台積電在新竹寶山打造的3奈米量產線廠址，台積電原規畫打造研發中心 要成為台灣的貝爾實驗室。

不過，台積電在5奈米製程狠甩三星後，全球市占霸步全球，持續獨攬蘋果單，導入3奈米的熱度甚至比5奈米還積極。

台積電原規畫3奈米生產重心在南科，但去年大動作買廠，引起外界關注，認為動機不單純。如今藍圖浮現：去年耗資近百億買下力特、瀚宇彩晶位在南科廠房，已確定列入台積電3奈米擴大計畫。台積電供應鏈透露，台積電將預定今年完工的新竹寶山研發中心新建的研發線，也將改為3奈米的量產線。

台積電寶山廠將規畫4個超大型晶圓廠，占地90多公頃，目前正由竹科管理局進行徵收土地作業的相關說明會，4個廠都會以2奈米製程為主。台積電供應鏈表示，依台積電每個世代製程相隔2年來推斷，2奈米量產時間將落在2024年。

台積電 晶片 台灣

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