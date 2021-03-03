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處置不良貸款資產 銀保監會：力道加大

記者戴瑞芬／綜合報導

中國銀保監會主席郭樹清坦言，在疫情發生後，一些企業還款有困難，不良貸款必然上升，去年已經開始加大不良貸款處置力度，全年處置不良資產人民幣3兆元（約4650萬美元），可能2021年需要處置的不良貸款還會增長，甚至會延續到明年。

郭樹清指出，疫情之下，企業經營和還貸困難，銀行業不良貸款上升將成必然趨勢，但有信心、有能力把不良資產處置處理好，2021年將保持銀行業不良貸款處置力度不減，將加大力度、穩中求進，保證在經濟和銀行金融體系的可承受範圍內。

郭樹清表示，每年的貸款都是淨增長，貸款增速保持12%左右，但2020年情況非常特殊，增長速度非常快，量非常大，但全年沒有超過13%，在疫情發生以後，一些企業的生產經營活動處於不正常狀態，甚至有相當一部分企業可能面臨破產重整或者破產清算，更沒有能力償還貸款。

郭樹清指出，2020年已經開始加大不良貸款處置力度，全年處置不良資產人民幣3兆元，眼下尚沒有一個明確的指標，銀保監會也正在和各家銀行溝通，2021年需要處置的不良貸款還會增長，甚至會延續到明年，因為有的貸款期限比較長。

目前，各大銀行處置不良貸款情況如何？中國農業銀行董事長谷澍在會上透露，在銀保監會的指導下，農行持續加大不良貸款處置力度，2020年克服了疫情衝擊，處置不良貸款較高，不良貸款的反彈風險尚存，但相信在銀保監會指導下，這一風險仍基本可控。

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