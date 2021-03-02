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中國安防監控龍頭 海康威視去年獲利逆勢增

記者蔡敏姿／綜合報導
中國安控業龍頭海康威視，去年營收及獲利逆勢成長。（路透）
中國安控業龍頭海康威視，去年營收及獲利逆勢成長。（路透）

中國安防監控行業龍頭海康威視，無懼美國封殺，公司財報顯示，去年營收及獲利逆勢成長，去年營收人民幣634.2億元（約98.6億美元），年增10%，獲利人民幣134億元（約20.8億美元），年增7.9%。

新浪財經報導，受到財報表現亮麗帶動，海康威視公司股價昨收人民幣58.23元，上漲4.81%。海康威視稱，公司審慎應對去年海內外經營環境的不確定性，保持業績持續穩健增長。

美國於2019年將華為、中興通訊以及素有「中國天網」的監控龍頭海康威視等多家陸企列入黑名單，禁止向其出售含有美國技術產品，一度讓海康威視股價大跌。

國元證券分析，海康威視營收逐季成長，全年營收與獲利穩健增長，主要原因是中國政府訂單逐步復甦，企業數位化帶動監控需求也是海康威視的新增長引擎。此外，海康威視擬將旗下的螢石網路分拆到A股科創板上市，將有助於提升公司競爭力。

公開資料顯示，海康威視是以影片為核心的智慧物聯網解決方案和大數據服務提供商。目前，中國業務改組為公共服務事業群、企事業事業群以及中小企業事業群。

海康威視近期宣布，擬分拆持股60%的控股子公司杭州螢石網路公司至科創板上市。螢石網路定位為智慧家居產品和雲平台服務的提供商，布局智慧家居攝影機、智慧入戶、智慧控制和智慧服務機器人等四大產品。去年9月底，全球螢石物聯雲平台IoT接入設備約9,500萬台，平台用戶超過6,700萬。

海康威視稱，此次分拆不會對公司其他業務的持續經營構成實質性影響。短期內公司螢石網路淨利潤存在被攤薄的可能，但是中長期來看，螢石網路可通過本次分拆上市，增強自身資本實力，進一步提高研發能力和擴大業務布局。

全球安防行業的競爭加劇，海康威視表示，廠商之間的競爭激烈，過去賣產品的方式來發展，現在來看是比較難的。近年來，海康威視加大智慧化、投入創新業務、研發各種新形態等產品布局。

此外，海康威視已經培育螢石網路、海康機器人、海康汽車電子、海康智慧存儲、海康消防等八個創新業務。

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