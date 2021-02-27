滙豐砸35億美元 進一步拓展亞洲市場

歐洲最大商業銀行滙豐宣布，將歐美業務重心轉向亞洲，在未來五年將投資 35億美元，用於拓展服務團隊、提升數位化服務能力和開發新產品，並招聘逾5000位財富管理人才，瞄準中國 、香港 和新加坡的客戶。

華爾街日報報導，滙豐將從美國和歐洲撤退，進一步加大亞洲市場的拓展，將資本、崗位和投資向該地區轉移。總部位於倫敦的滙豐銀行正考慮出售不賺錢的美國零售銀行業務。

滙豐計劃未來五年招聘逾5,000位財富管理人才，包括客戶關係經理、投資顧問和專家等，為中國、香港和新加坡客戶提供支持。其中，中國將增聘3000位財富規畫顧問，以拓展集團在中國新推出的移動式財富規劃服務。

目前在上海、杭州、廣州和深圳已聘請200多位財富規畫顧問。滙豐將繼續大規模投資香港市場，該行在香港財富管理業務市場居首位，保險業務居第二位，並借助粵港澳大灣區即將推出的跨境理財通試點，為高淨值客戶提供投資理財。

21世紀經濟報導，滙豐還將加大技術投資，打造數字化財富管理平台，同時運用其環球資本市場的專業知識，為私人銀行客戶提供更多定制化的理財產品，增強資產管理能力。

滙豐財富管理及個人銀行業務亞太區主管Greg Hingston表示，亞洲的財富管理業務蘊含龐大的增長機遇。未來五年，滙豐擬將中國的私人銀行業務擴展至十個城市，並將中國和新加坡的客戶數量增加一倍以上。截至2020年，亞洲地區占滙豐1.6兆美元財富管理餘額中近一半，以及集團財富管理業務收入的65%。