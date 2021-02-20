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微信頭號對手 米聊停止服務

中國新聞組／北京20日電
米聊APP今日中午12點將正式停止服務。（取材自今日頭條）
米聊APP今日中午12點將正式停止服務。（取材自今日頭條）

小米旗下的「米聊APP」將於19日12時正式停止服務，屆時將無法登錄和使用米聊。小米2010年12月推出「米聊APP」，當年曾是騰訊旗下的「微信」頭號對手，但之後「微信」逐漸在中國社交通訊APP上擴大市場占有率，讓「米聊」與「微信」間的差距越來越大。

米聊是一個手機聊天通信工具及社交網路，為小米公司旗下產品。米聊正式停止服務的時間是2月19日12時，屆時將停止米聊登錄，並關閉伺服器，用戶將不能再登錄和使用米聊。

米聊團隊稱因業務變動而停止服務，並表示會努力帶來更多新的服務。但米聊的關停，還是讓很多人覺得惋惜。企查查APP顯示，米聊是一個手機聊天通信工具及社交網絡，為小米公司旗下產品。隸屬於小米科技有限責任公司，該公司曾多次註冊「米聊」相關商標。

這款發布於2010年12月的即時通訊軟件，是中國第一個專門針對移動互聯網的聊天軟件，在短時間內用戶飛速增長，幾乎一周翻一倍，很快就達到了100萬註冊用戶。然而微信的出現，讓這一切戛然而止，到2012年，微信用戶已突破一億，而小米用戶只有1300萬上下。

不過，值得一提的是，在2月7日的米粉線下交流活動中，雷軍提到：「過去幾年，我們的米粉活動和溝通的確做得不夠好。2021年，我們將推出全新的米粉互動App，系統性地統籌全集團米粉事務。」

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