美禁令衝擊 中芯：謹慎擴產先進製程

中芯國際聯合首席執行官趙海軍5日在電話會議上表示，成熟製程產能持續滿載，但受美國 禁令影響，擴產的設備下半年才能到位，今年先進製程會謹慎擴產；而另一名聯合首席執行官梁孟松則首度缺席。

梁孟松缺席5日的電話會議有跡可循，以往中芯國際都會在網路上公布參與會議的高管名單，包括趙海軍、梁孟松一定會列席，但這次會議之前，並未在網路上公布出席的高管名單，距離梁孟松因中芯延攬蔣尚義為副董事長而不滿的事件，至今也才一個多月。

中芯國際4日公布去年第4季業績時，有提到今年資本支出43億美元 ，大部分將用於成熟製程工藝的擴產，目標是今年將12吋晶圓產能每月增加1萬片、8吋晶圓產能每月增加4.5萬片。

但趙海軍坦言，由於美國禁令影響，設備的採購較以往緩慢，預計下半年才能到位，代表產能擴充至少要下半年至明年才能見成效。

中芯國際5日在港股開低走低，電話會議後跌幅一度擴大，截至收盤跌幅10.46%，報港幣24.4元；A股跌幅4.77%，報人民幣 52.06元。

去年底被美國列入實體清單後，中芯國際先進製程業務遭到打擊，趙海軍表示，客戶雖然有憂慮，但現在全世界產能都很緊張，客戶並沒有立刻更換供應商，而是與公司一起布局下一步擴產、產品，目前沒有發現有客戶下定決心離開。

趙海軍指出，由於外部因素造成先進製程大客戶（華為）變動，上季產能利用率不足，產能爬坡需要時間，收入貢獻低於預期，同時有折舊的負擔，拖累集團整體毛利率表現，「公司正全力自救，如果沒有這些影響，在今年本應可以保持去年的快速成長態勢。」

趙海軍認為，首先是保證生產的連續性，會繼續向美國申請設備、材料、軟體等的出口許可證，其次是謹慎擴產，儘管去年底已完成1.5萬片安裝產能的目標，但離經濟規模尚遠，最後會考慮加強第一代、第二代FINFET多元平台開發的部件，並拓展平台的可靠性以及競爭力。