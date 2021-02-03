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中國白領年終獎金 平均1200美元

記者林則宏／綜合報導
圖為江西省南昌市方大特鋼廠2019年將人民幣3億多元現金堆成一座「金山」，現場發給5,000多名員工年終獎金。中新社
圖為江西省南昌市方大特鋼廠2019年將人民幣3億多元現金堆成一座「金山」，現場發給5,000多名員工年終獎金。中新社

中新網報導，根據中國人力資源業者「智聯招聘」發布的調查報告，今年中國全國白領平均年終獎金為人民幣7826元（約1216美元），較去年的9547元（約1483美元）縮水18%，但仍略高於前年。

智聯招聘1日發布的調查報告顯示，中國白領今年年終獎金落在人民幣5,000元至1萬元區間內的占比最高，達25.3%，領到人民幣1萬至5萬元（約1500美元至7700美元）與5萬元以上高額年終獎金的白領合計占比達29.2%。

今年年終獎金與前一年持平的白領占比最多，為38.5%。有35.8%的受訪者表示，今年年終獎比去年少，僅約不到兩成六的受訪白領拿到比去年多的年終獎金。

若以從行業來看，能源/礦產/環保與政府/非盈利機構行業今年能領到年終獎金的白領占比最高，分別為38.9%、35.6%，其次是汽車/生產/加工/製造的32.9%和房地產/建築業的31%。

按地區來看，今年年終獎金平均金額最高的城市為北京，達到人民幣1萬3258元（約2060美元）。除北京之外，杭州、上海、烏魯木齊、福州、蘇州等5個城市白領的平均年終獎金也超過人民幣1萬元。

報告顯示，除了收到現金等傳統年終獎金外，有些中國白領到的則是一些特別的「年終獎」。包括：口頭表揚、榮譽證書等「精神鼓勵」，也有人收到米麵糧油、瓜果蔬菜等農產品，甚至有人收到Q幣、彩券、請假券等年終獎。

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