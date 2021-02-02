電動車業洗牌 特斯拉擬砸360億美元 入股比亞迪

比亞迪董事長王傳福。（本報資料照片）

業界傳出，特斯拉 將以現金與特斯拉股權各半的方式，取得中國電動車 大廠比亞迪二成股權，交易金額高達360億美元。特斯拉、比亞迪分別為全球第一大與第三大的電動車品牌，兩強結盟，將大舉改變電動車產業的生態，與正踏入電動車事業的鴻海 正面交鋒。

比亞迪挾電動車熱潮，今年以來在H股股價大漲近兩成。對於特斯拉有意重金入股，比亞迪不予置評。

業界人士指出，比亞迪先前已獲得股神巴菲特相關資金入股，如若再獲得特斯拉支持，在巴菲特的奧援與特斯拉的品牌、通路等資源支持下，可能築起一道讓電動車產業新進者難以跨越的高牆。

比亞迪過去主力為組裝代工，是鴻海的首要勁敵，但比亞迪在組裝代工業為後進者，現在看來是由鴻海最後勝出，隨後比亞迪轉投入電動車領域。在電動車產業，比亞迪為前輩、鴻海後進。隨著比亞迪可望與特斯拉結盟，與鴻海集團之間的強勢競爭也將再現。

特斯拉主攻高階電動車市場，比亞迪則定位在中、低階領域，業界人士分析，兩家公司不僅在市場有互補，特斯拉願意砸重金入股比亞迪，可能著眼於比亞迪在電動車最關鍵的電池生產技術與能量。

比亞迪近期規畫將其動力電池事業獨立出來，未來動力電池即可對外銷售，近期也和豐田成立合資電動汽車公司。比亞迪也利用在磷酸鐵鋰技術的專長，去年推出能量密度達140wh/kg的最新旗艦房車「漢」。

特斯拉進入中國市場後，掀起高階電動車的購買風潮，市場也傳出，比亞迪正在籌備一個全新的新能源高階品牌，並將其命名為「海豚」，產品將會更偏年輕化，並且會基於比亞迪自研的EV2.0平台生產，是比亞迪重啟高階市場的敲門磚。近期比亞迪公布的幾組發明專利，其中就包括固態鋰電池等。市場傳言比亞迪預計最早將於今年量產固態電池。

比亞迪最有名的就是有「股神」巴菲特投資，2008年9月金融海嘯開始後，巴菲特入股比亞迪，以每股8港元買入2.25億股，耗資18億港元。