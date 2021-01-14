中國新能源車 今年看增40%

中汽協預測，中國2021年汽車銷量將超過2600萬輛，年增4%；其中新能源汽車將達到180萬輛，年增40%。（新華社）

中國汽車 工業協會（簡稱「中汽協」）副秘書長陳士華13日預測，2021年汽車銷量將超過2600萬輛，年增4%；其中新能源汽車將達到180萬輛，年增40%。

財經網報導，中汽協發布最新數據顯示，2020年12月新能源汽車銷量24.8萬輛，年增49.5%；1到12月累計銷量136.7萬輛，年增10.9%。

陳士華表示，從2020年下半年開始，新能源汽車產銷就開始快速增長，特別是10月後，與上月相比增速超過100%，尤其12月產銷分別達到23.5萬輛和24.8萬輛，均創歷史新高，表現出強勁的復甦勢頭。

AI財經社報導，包括特斯拉 、上汽通用五菱及蔚來等第一陣線公司，集體拉動了2020年一整年的新能源汽車市場。

根據乘聯會以及車企公開數據，上述車企在12月銷量均創新高，就2020年全年來看，特斯拉中國國產Model 3全年累計銷量約為13.7萬輛，加上進口車總銷量超過14萬輛，幾乎接近去年年初多家證券公司15萬輛的銷量預測。

造車新勢力裡，排名前四名增速都很快，其中，蔚來汽車2020年全年累計交付約4.4萬輛，理想汽車全年銷量約為3.3萬輛，小鵬汽車全年交付量達到2.7萬輛，威馬汽車全年銷量則為2.2萬輛，除了威馬增速為33%，其餘三家都實現了翻倍。

新能源汽車的另一個代表上汽通用五菱，旗下宏光MINI EV全年銷量則達到了11.2萬輛，值得注意的是，宏光MINI是2020年7月下旬才上市，代表宏光MINI半年即突破了10萬輛大關。

中汽協副總工程師許海東指出，上汽通用五菱相當於走出了低階不依賴於補貼的另一條路。

這也是2020年來中國新能源汽車的一個明顯走勢，高階和低階電動車兩頭發展，在多位行業人士看來，今年這一趨勢還會延續，不過從特斯拉今年初宣布Model Y以及全新Model 3正式發售，同時啟動降價的老套路的動作來看，今年新能源汽車市場競爭仍將激烈。