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台積電好威 去年營收創歷史新高

記者尹慧中／台北報導
台積電去年營收為1兆3392億台幣，年增25.2%，創歷史新高。(本報資料照片)
台積電去年營收為1兆3392億台幣，年增25.2%，創歷史新高。(本報資料照片)

台積電8日公布去年12月合併營收約為1,173.65億元，月減6%，年增13.6%，創歷年同期新高；累計去年營收為1兆3392億元(台幣，下同)，年增25.2%，創歷史新高且符合預期。

台積電股價8日收在580元，再創新天價，一舉上漲15元，漲幅為2.65%。台積電8日ADR早盤漲逾2%。

台積電先前預期，在新台幣28.75元兌1美元計算基礎上，去年第4季營收估將介於124億美元至127億美元之間，若以中間值125.5億美元計，將季增2.14%至4.6%，實際數字符合預期。

台積電去年第4季營收為3,615.33億元，為單季新高，略高於預測中間值的3,608.13億元，在預測的3,651.25億元高標之內。

台積電預計14日召開法說會，公布去年財報與獲利，目前在法說會前緘默期。因近期科技業陸續公布獲利都受到新台幣匯率影響，去年第4季新台幣兌美元顯著升值3個百分點，對以美元為功能貨幣的外銷廠商產生了不利影響，台積電的說明更受矚目。

台積電去年第4季營收符合財測，法人估計，新台幣去年第4季強升對毛利率不利，推估新台幣每升值1%影響毛利率約0.4個百分點，恐會出現業外匯兌損失，實際情況仍看台積電先進製程產品組合優化、處分或調整美元資產等，能否抵銷不利干擾。

8吋晶圓代工廠商世界先進公布去年12月合併營收約29.99億元，月增4.5%，年增約15%，累計去年合併營收約331.31億元，創下新高，年增加約17.1%。

世界先進在新台幣兌美元28.6元假設下，估計去年第4季營收約84億~88億元，實際營收約87.31億元，符合預期，也創歷史新高。

由於8吋晶圓產能供不應求，世界先進先前已預告持續評估收購廠房，由於目前短中期，甚至中長期產能吃緊需求仍延續，業界認為相關投資收購案最快今年首季就出現，目前東芝、旺宏等也有舊廠出售案件。

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