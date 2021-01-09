榮耀推V40新機 搭載聯發科晶片

去年脫離華為 後，中國手機 品牌榮耀8日首度宣布將於18日推出新手機榮耀V40，或將搭載聯發科天璣1000+處理器，雙曲面機身設計，售價人民幣3099元起跳（約478美元）。

受美國政府技術出口限制影響，全球主要半導體廠紛紛與華為劃清界線，華為去年11月切割中階手機品牌榮耀，讓榮耀品牌完全獨立。

「新榮耀」因不具華為色彩，不受美國禁令束縛，高通日前證實與榮耀洽談合作，而聯發科也表態，還在評估中。

榮耀官網顯示，此次榮耀V40為全新產品「前所未感」，相信將為用戶帶來前所未有的使用感受。同日，這款產品已於網路、實體門市全面開放預購。

從官方海報來看，榮耀V40外觀設計，激似Mate40 Pro的設計，6.72吋雙挖孔曲面螢幕設計。支持120HZ和300HZ高觸控採樣率，機身僅184公克，總體來看，是榮耀在螢幕升級最大一次。

售價方面，據通路商提供的數據顯示，由於榮耀V40和V40 Pro採用天璣1000+、LPDDR4+UFS2.1配置，這兩款手機售價親民，約人民幣3099元和3699元起跳。市場認為，榮耀V40價格挑戰小米11手機。

資料顯示，天璣1000+處理器，基於聯發科5G 、省電、螢幕、遊戲、影音等多項技術優勢，為高端用戶帶來旗艦級5G體驗。天璣1000+ 5G處理器是全球首款實現雙卡雙待的5G處理器，及5G節能省電解決方案。

「鼓勵新榮耀擁抱全球化，做華為最強的競爭對手。」華為創辦人任正非去年在榮耀送別會上說，榮耀和華為「離婚」後就不要藕斷絲連，新榮耀應該將華為視為對手。不能纏纏綿綿、劃不清界線，不要心疼華為，要去想未來。榮耀執行長趙明在上月表示，新榮耀會推出高階旗艦手機產品，對比華為過去以來推出的P系列及Mate系列，意味榮耀未來延續高階旗艦手機。