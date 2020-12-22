台外銷訂單「連九紅」 連3月單月創高

台灣 經濟部統計處昨日公布11月外銷訂單為577.8億美元 ，不僅連九紅，且連續第三個月創歷年單月新高，年增29.7%，為近十年五個月以來最大增速。統計處表示，外銷訂單超亮麗的主因是資通訊與傳統產業「雙旺」。

經濟部預估，12月外銷訂單金額約在565億至580億美元之間，年增29%至32.5%，將會是「連十紅」；同時預估全年訂單為5296億至5311億美元間，可望刷新歷史紀錄，年增率約9%。

經濟部統計處長黃于玲表示，11月外銷訂單持續創高，是受惠到iPhone新機遞延上市且上市後熱銷，以及疫情 下遠距商機持續發酵，適逢年終銷售旺季，筆電、平板、網通產品等需求暢旺，也帶動IC設計、晶圓代工等接單量成長，促使科技類貨品訂單接到手軟。

11月的資訊通信產品、電子產品訂單分別達到208.2億美元、171.9億美元，雙雙創下歷年單月新高；兩者年增率均近四成，創下十年來最大漲勢。光學器材則受惠宅經濟，面板需求大增，年增27.8%，連六紅。

另一方面，傳統產業因國際油價回穩、鋼價上揚，及疫情趨穩後市場需求增加，接單逐漸回溫。基本金屬11月外銷訂單年增25.2%、機械業年增11.5%、塑橡膠製品年增20.0%，均呈現雙位數成長。唯有化學品受到國際油價低檔影響，外銷訂單年減4.4%，但較10月衰退近一成，已明顯收斂。

展望未來，黃于玲表示，因為國際品牌智慧手機銷售遞延，加上疫情帶動遠距設備需求延續，以及新興科技應用在台灣半導體業具領先優勢下，預估科技類貨品接單將持續暢旺。傳統產業貨品則因為國際原物料價格走揚、市場需求回溫，有望持續增溫。

各主要貨品11月以訂單金額計的動向指數均高於50，在榮枯線之上，顯示廠商均樂觀看待12月訂單。

但經濟部提醒，因為新冠肺炎疫情、美中貿易戰等不確定因素仍存在，未來走向須密切關注。