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社科院：中國明年經濟增長預估7.8%

中國新聞組／北京15日電
中國社科院發表藍皮書，預估明年經濟成長7.8%。（中新社）
中國社科院發表藍皮書，預估明年經濟成長7.8%。（中新社）

中國社科院14日發表「經濟藍皮書：2021年中國經濟形勢分析與預測」，藍皮書預測，假如今冬明春中國疫情只有局部零星散發且都能得到有效處置，預計2021年中國經濟增長7.8%，中國將成為全球疫情衝擊下最快恢復長期增長趨勢的國家。

據香港文匯網報導，中國社科院工業經濟研究所副所長李雪松在發布會表示，受今年經濟增長基數較低影響，同時考慮到宏觀調控的跨周期設計與調節以及國內外的不確定性，預計2021年中國經濟增長7.8%左右。

他說，從第3季中國經濟成長情況看，消費沒能達到復甦水平，第3產業也低於預期；第4季隨著中國疫情防控形勢進一步好轉，消費和服務業將進一步復甦，預計2020年第4季經濟成長5.5%，全年經濟成長達到2.2%。

不過李雪松說，當前學界對明年的經濟成長預測差別很大，有的認為在10%以上。「需要說明的是，可能因為2021年，特別是上半年，疫情發展態勢的超預期變化而存在調整的風險，所以我們對2021年的預測只是一個參考。」

藍皮書指出，隨著全球經濟增長預期改善和市場環境穩定，中國宏觀經濟仍將持續穩定回升，預計今年第4季社會消費品零售總額將實現約3%的增長；在今年全年較低基數的基礎上，2021年社會消費品零售總額有望實現4%至5%的增長，消費拉動經濟增長的作用將進一步加強。

藍皮書指出，明年經濟恢復情況比較樂觀。國際組織近期紛上調2021年全球經濟增長預期，對中國經濟表現的預期顯著好於全球平均水平；此外，中國市場供需料將保持總體平穩。

報告稱，在全球疫情尚不明朗的情況下，中國國內市場人員流動、商品流通、服務供應等依然面臨不同程度的限制，國際交流和人員流動繼續受限，中國國內市場流通效率仍將受一定影響。但是，隨着疫情防控機制不斷完善、消費環境有所改善，居民消費信心和消費意願仍將穩步回升。

藍皮書還對政策支持給予肯定。指中國政府將堅持把穩就業、穩市場主體作為政策優先領域，在幫扶企業降低用工成本和融資成本、減免租金等方面繼續給予政策支持，有利大陸社會就業穩定、經濟運行恢復和居民收入穩步提升。隨着「六穩」「六保」政策持續發力，就業和民生底線進一步築牢，城鄉居民收入實際增速有望重新回到穩步增長軌道。

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