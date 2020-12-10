中國上月CPI負增長 11年首見

中國 11月消費者物價指數 （CPI）年減0.5%，是2009年10月首次出現負增長，寫下11年來新低紀錄；食品價格是帶動CPI由漲轉降的主要原因，其中豬肉價格大降12.5%。

此外，11月生產者物價指數（PPI）年增率仍為負值，但市場需求持續回暖，工業品價格繼續回升。

中國國家統計局9日發布11月CPI和PPI，CPI比去年同期下降0.5%，比10月下降0.6%；PPI比去年同期下降1.5%，比10月漲0.5%。

從年增率來看，受去年同期對比基數較高影響，CPI下降0.5%。其中，食品價格由10月上漲2.2%轉為下降2.0%，影響CPI下降約0.44個百分點，是帶動CPI由漲轉降的主要原因。其中又以豬肉價格下降12.5%，降幅比10月擴大9.7個百分點，影響CPI下降約0.60個百分點。

從CPI漲跌幅走勢來看，今年1月達5.4%的高點，後開始回落，6、7月受南方洪災等影響出現小幅反彈，但隨後再次下跌，並相繼跌破2%、1%關口，如今破0出現負值。

中國民生銀行首席研究員溫彬表示，CPI年減0.5%，超出市場預期，主要原因一是去年同比基數比較高；二是由於豬肉價格降幅較大，帶動食品價格由上漲轉為下降。扣除食品和能源價格的核心CPI來看，比去年同期上漲0.5%，已經連續5個月保持在這個水準，這說明通膨水準總體比較穩定，主要還是受到豬肉價格的影響。

浙商證券 認為，活豬供給確定性回暖推動豬價下行，平價豬肉帶動CPI下探，預計2021年第1季CPI位於0附近。但隨著豬肉價格影響因素趨弱，第2季起，豬肉基數效應弱化，CPI將由負轉正。

溫彬認為，PPI雖然在負值區間，但是降幅在收窄。結合整個宏觀經濟形勢來看，第2季轉正後，第3、4季都在加快恢復增長，下階段不存在通縮基礎。海通證券指出，伴隨經濟復甦，工業物價將趨於回升，預計未來PPI持續走高。而PPI與核心物價的走勢高度相關，其回升將會推動非食品CPI價格同步走高。

根據中國人民銀行發布的2020年第3季貨幣政策執行報告指出，物價漲幅總體延續下行走勢，不存在長期通膨或通縮的基礎，初步估計全年CPI漲幅均值將處於合理區間。