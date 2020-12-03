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小米拚當明年全球手機二哥 搶華為市占

記者戴瑞芬、何佩儒／綜合報導
小米搶占華為手機市場。（路透）
小米搶占華為手機市場。（路透）

小米在第3季超過蘋果後，準備一鼓作氣在明年擠下華為搶占第二名，市場傳出小米已向供應商預訂高達2.4億支手機的零組件，遠超過小米今年預估的1.4億支銷量，並高於蘋果的年均出貨量。

分析師認為，華為受到美國禁令衝擊影響日增，各業者都想趁機搶食華為所流失的市占，為避免面臨零組件供給短缺的困境，業者大多提前訂購電子零組件，其中以小米最為積極，預估小米在台供應鏈包括鴻海旗下的富智康、英業達、友達、聯發科、新鉅科等都有望受惠。

鳳凰網報導，小米已向供應商預訂高達2.4億支手機的零組件，已超過蘋果iPhone的平均年出貨量，並趁著華為分割榮耀，及短時間拿不到5G晶片的空檔，全力搶占市場。

據市調機構Gartner的最新統計，第3季全球智慧手機出貨量為3.66億支，與去年同期相比下降5.7%；包括智慧手機和通訊手機在內的全球手機總銷量為4.01億支，則年減8.7%。但市場也預期，雖然今年全球手機市場預計會衰退9.5%，但2021年將有望迎來自2017年來的首次增長，手機品牌商因此摩拳擦掌，提高明年量產計畫。

以智慧手機出貨量排名來看，Gartner指出，第3季出貨第一的仍是三星，超過8,080萬支，年增2.2%。而華為銷量大幅縮水21.3%，但仍以5180萬支保住第二名。

值得注意的是小米，是第3季增長最快的公司，躍升34.9%，首次超過蘋果搶下第三。小米第3季出貨4440萬支，市占升至12.1%。而蘋果出貨量為4060萬支，市占率降為11.1%，下滑0.6個百分點。

Gartner研究副總裁安妮特（Annette Zimmermann）指出，蘋果第3季下降原因是推遲了新一代iPhone的發貨時間，往年的發貨時間總是在9月中下旬。今年發貨比往常晚了四周，也因此被小米超越。

因為華為晶片斷供，從第3季的出貨開始下滑，市場預計華為釋出的市場空間，小米無疑是最大的受益者。

小米今年前三季累計出貨已經超過1億支，預估全年出貨量將超過1.4億支。至於小米明年的出貨目標若真如外傳將增至2.4億支，也就是將在今年的基礎上再多出1億支，相當驚人。

小米 手機 華為

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