全球獨角獸企業500強 中國連兩年榜首

全球獨角獸企業500強報告（2020），2日在山東青島舉行的2020全球獨角獸企業500強大會上正式發布。報告顯示，2020年全球獨角獸企業500強中，中國 企業數量和估值居世界第一，分別為217家和9376.9億美元 ，連續兩年位居全球獨角獸企業500強榜首。

據中新社報導，報告顯示，2020年全球獨角獸企業500強區域分布極化嚴重，中國和美國 占比達八成。中國企業數量和估值居世界第一，美國共192家獨角獸企業上榜，總估值為8050.7億美元，數量同比減少1家。

報告稱，截至2020年7月31日，全球獨角獸企業500強總估值為2.01兆美元，比去年同期增長近一成，該估值超過2019年全球GDP排名第8位的義大利。

在2020全球獨角獸企業500強榜單中，美國的Waymo和中國的字節跳動以1000億美元的估值並列2020全球獨角獸企業500強榜單第一。美國第一大獨角獸企業Waymo相較去年估值大跌，由1750億美元降至1000億美元，跌幅達43%；而中國的字節跳動估值大漲，由去年750億美元上升至1000億美元，漲幅達33%。

據悉，本次發布全球獨角獸企業500強報告（2020）是根據中國人民大學中國民營企業研究中心和北京隱形獨角獸信息科技院建立的全球獨角獸企業數據庫編製而成，是繼2019後第二次發布，採人機共融智能技術選出全球前500家獨角獸企業。

該報告全面闡述了全球獨角獸企業500強的最新發展，提出了科技創新企業成長模型，分析了全球獨角獸企業500強基本格局和發展態勢，並對全球獨角獸企業500強未來發展進行展望。

全球獨角獸企業500強大會秘書長解樹江表示，全球獨角獸企業500強評價標準是公司估值在10億美元以上，擁有獨創性或顛覆性技術，擁有難以複製的商業模式，成立時間10年左右，符合現行政策導向，不存在重大負面輿情。

據悉，2020全球獨角獸企業500強大會以創新的價值、邏輯與生態為主題，由青島市人民政府和中國人民大學中國民營企業研究中心主辦，吸引了全球獨角獸企業500強代表、隱形獨角獸企業代表、海內外知名金融投資機構代表和知名專家學者等300人與會。