台積電南京廠 啟動二期擴建 製程改回獨霸7年的28奈米

台積電南京廠2018年落成啟用，為大陸首座製程最先進的晶圓代工廠。近日傳出將啟動南京廠第二期擴建，改回目前極缺的二八奈米製程。(圖：台積電提供)

台積電 繼啟動美國 廠設廠計畫後，也決定啟動南京廠第二期擴建，並修正原規畫導入七奈米先進製程的計畫，改切入台積電獨霸長達七年的28奈米，以支應大陸晶片自主化需求，這不但是台積電近年罕見擴建28奈米產能行動，也凸顯台積電停止為華為 代工相關晶片後，仍不放棄中國大陸市場。

供應鏈業者透露，台積電南京廠原本規畫雙子星工廠，第一期月產量2萬片，今年一度受華為遭美國擴大出口禁令影響，台積電董事長劉德音在法說會還坦承會微幅放緩增建腳步。後因華為流失的晶片訂單很快被其他客戶遞補，台積電加速恢復南京廠增產計畫，將先在第一期廠區設立一條28奈米小型試產線；第二期新廠最快明年第一季會敲定建廠及量產時程。

台積電發言體系表示，南京廠已如計畫將12吋晶圓月產能由1.5萬片，目前已增至2萬片。

當各界關注台積電董事會通過在亞利桑那設子公司，決啟動赴美設立五奈米先進製程的晶圓廠，讓三星緊張，也打算斥資百億美元，在美國德州設立採用極紫外光（EUV）晶圓廠，三星未透露細節，但已凸顯三星想和台積電一別苗頭的企圖。

台積電與三星的競賽，除把戰線拉到美國外，也打算在中國大陸啟動另一波新布局，即啟動南京廠第二期擴建案。

雖然未來台積電美國廠將是海外最先進製程重鎮，但南京廠則是台積電卡位中國大陸重要布局，也是未來赴美國設廠的重要複製指標。隨南京廠規畫2022年量產，美國廠緊接在2023年試產、2024年量產，台積電因應美中貿易戰所規畫的美中和台灣三邊生產體系正式成形。

供應鏈業者透露，台積電南京廠目前第一期2萬片的製程已推進至12奈米，第二期原本要再推進至七奈米，目前能採用7奈米製程客戶只有華為旗下海思及比特大陸等，在台積電決定依法不再為華為代工晶片後，南京廠第二期晶圓廠製程也改回目前極缺的28奈米製程。