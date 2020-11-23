我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1224萬例 紐約州逼近60萬

佛奇：若夠多人接種疫苗 明年有機會達群體免疫

台積電南京廠 啟動二期擴建 製程改回獨霸7年的28奈米

記者簡永祥／台北報導
台積電南京廠2018年落成啟用，為大陸首座製程最先進的晶圓代工廠。近日傳出將啟動南京廠第二期擴建，改回目前極缺的二八奈米製程。(圖：台積電提供)
台積電南京廠2018年落成啟用，為大陸首座製程最先進的晶圓代工廠。近日傳出將啟動南京廠第二期擴建，改回目前極缺的二八奈米製程。(圖：台積電提供)

台積電繼啟動美國廠設廠計畫後，也決定啟動南京廠第二期擴建，並修正原規畫導入七奈米先進製程的計畫，改切入台積電獨霸長達七年的28奈米，以支應大陸晶片自主化需求，這不但是台積電近年罕見擴建28奈米產能行動，也凸顯台積電停止為華為代工相關晶片後，仍不放棄中國大陸市場。

供應鏈業者透露，台積電南京廠原本規畫雙子星工廠，第一期月產量2萬片，今年一度受華為遭美國擴大出口禁令影響，台積電董事長劉德音在法說會還坦承會微幅放緩增建腳步。後因華為流失的晶片訂單很快被其他客戶遞補，台積電加速恢復南京廠增產計畫，將先在第一期廠區設立一條28奈米小型試產線；第二期新廠最快明年第一季會敲定建廠及量產時程。

台積電發言體系表示，南京廠已如計畫將12吋晶圓月產能由1.5萬片，目前已增至2萬片。

當各界關注台積電董事會通過在亞利桑那設子公司，決啟動赴美設立五奈米先進製程的晶圓廠，讓三星緊張，也打算斥資百億美元，在美國德州設立採用極紫外光（EUV）晶圓廠，三星未透露細節，但已凸顯三星想和台積電一別苗頭的企圖。

台積電與三星的競賽，除把戰線拉到美國外，也打算在中國大陸啟動另一波新布局，即啟動南京廠第二期擴建案。

雖然未來台積電美國廠將是海外最先進製程重鎮，但南京廠則是台積電卡位中國大陸重要布局，也是未來赴美國設廠的重要複製指標。隨南京廠規畫2022年量產，美國廠緊接在2023年試產、2024年量產，台積電因應美中貿易戰所規畫的美中和台灣三邊生產體系正式成形。

供應鏈業者透露，台積電南京廠目前第一期2萬片的製程已推進至12奈米，第二期原本要再推進至七奈米，目前能採用7奈米製程客戶只有華為旗下海思及比特大陸等，在台積電決定依法不再為華為代工晶片後，南京廠第二期晶圓廠製程也改回目前極缺的28奈米製程。

台積電 美國 華為

上一則

恒大物業擬12月2日上市 最高募資158億港元

下一則

中國華晨集團爆雷 招商證連坐處分

延伸閱讀

追趕台積電  三星擬在美蓋新廠

追趕台積電  三星擬在美蓋新廠
台積電120億美元在美國設廠案 鳳凰城准了

台積電120億美元在美國設廠案 鳳凰城准了

台積電120億元赴美設廠 鳳凰城准了 還提供2億改善基建

台積電120億元赴美設廠 鳳凰城准了 還提供2億改善基建
台積電再創新天價 市值超車沃爾瑪

台積電再創新天價 市值超車沃爾瑪

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：疫後美國經濟將V型復甦 籲善用「白登榮景」

2020-11-20 06:44
最新調查顯示，美國自新冠病毒疫情爆發以來，已增加200家僵屍企業。（路透）

波音、達美到梅西…美殭屍企業暴增 負債近1.4兆元

2020-11-17 23:01

美國銀行認為美股正在做頭 已可開始賣出風險資產

2020-11-17 08:04
小米科技創辦人、董事長雷軍19日透露，小米已規畫建設年產能可達千萬支手機的100%無人工廠。(路透)

小米將打造100%無人工廠 產能千萬支手機

2020-11-21 02:11
川普企圖重振煤炭產業，終屬枉然。（美聯社）

螳臂擋車，川普的煤炭政策一開始就註定失敗

2020-11-15 19:53
專家指出，加高級汽油比較好是種迷思。（路透）

加高級汽油 全美每年白花20億元

2020-11-17 13:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
出席婚禮大露「東西半球」挨轟 女星：有跟新娘報備

出席婚禮大露「東西半球」挨轟 女星：有跟新娘報備
富商星國養小三 分手後討千萬美元…法院：「愛的禮物」免還

富商星國養小三 分手後討千萬美元…法院：「愛的禮物」免還
抗疫佳音 官員預期全美12月中可開始接種疫苗

抗疫佳音 官員預期全美12月中可開始接種疫苗
國務院宣布 美國正式退出開放天空條約

國務院宣布 美國正式退出開放天空條約
「港湖女神」閨房曝光！堪比回收場 這塊汙漬嚇壞網友

「港湖女神」閨房曝光！堪比回收場 這塊汙漬嚇壞網友