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農夫山泉鍾睒睒 擊敗馬雲、馬化騰當首富

記者戴瑞芬╱綜合報導
農夫山泉董事長鍾睒睒躍中國首富。（取材自農夫山泉官網）
農夫山泉董事長鍾睒睒躍中國首富。（取材自農夫山泉官網）

中國首富換人，農夫山泉董事長鍾睒睒身價17日再次超越馬雲、馬化騰成為中國首富，並排名全球富豪榜第17名。

今年9月在港股掛牌的農夫山泉，上市不到兩個月，鍾睒睒已經二度叩門中國首富。17日港股農夫山泉股價最高飆至港幣44.72元，再創新高，漲8.54%，總市值超過5000億港元。收盤股價港幣44.2元，市值達港幣市值4970.94元。

農夫山泉已經連兩日大漲，漲近20%，統計顯示，從11月2日至今，農夫山泉股價從35港元左右一路上漲近30%，引發市場資金關注。更受矚目的是，農夫山泉董事長鍾睒睒因持股農夫山泉及萬泰生物兩家上市公司控股權，身價暴增至637億美元，一舉超越馬雲、馬化騰成中國首富。

按鍾睒睒持股農夫山泉84.41%，持股市值4077億港元。市值790億億元，鍾睒睒持股萬泰生物75%，持股市值592.5億元，折合698億港元。估算鍾睒睒個人身家4634億港元，折合637億美元，約等於農夫山泉的全部規模。

中國基金報報導，農夫山泉號稱是「大自然的搬運工」，是從浙江千島湖、湖北丹江口 等水源地取水賣瓶裝水，不過，今年上市後，農夫山泉也創新業務，尤其布局無糖茶飲，成為大賣點。

其實農夫山泉剛開始推出的東方樹葉無糖茶飲系列，一度被冠上最難喝飲料，報導指出，意外的是，受到中國消費者健康意識抬頭，無糖茶飲料零售額近五年的複合年增長率高達32.6%持續快速增長，2019年零售額為人民幣41億元。

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