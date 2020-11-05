人民幣連四升 分析師上看6.5

人民幣 兌美元 中間價4日升值186基點至6.6771，至一周高點，這也是中間價連續四天升值，分析師認為，最近人民幣升值上看6.5。

在岸人民幣兌美元（CNY）4日下午收盤價6.7138，量縮下跌逾250基點並創一周新低，不過，受到美國大選不確定因素影響，在岸人民幣夜盤再度出現升值走勢，夜盤最高來到6.6600，升值288基點。

分析人士稱，中期來看，相對較好的經濟基本面，預料仍支持人民幣維持偏強走勢。人行將遠購風險準備金重新歸零，以及淡出逆周期因子，預料會進一步提升人民幣的匯率 彈性。

昆侖健康資管首席研究員張瑋對新華財經稱，由於目前美國總統選舉結果還存在一定變數，短期內美元指數很可能會有反彈預期。

張瑋表示，今年以來，受美元量化寬鬆、美國聯準會資產負債表進入擴張周期等因素影響，美元指數走低倒逼人民幣升值。美國首先要解決疫情高發的問題，還需要透過大量的刺激法案來修復經濟，但刺激經濟所需要的資金來源主要依靠發行國債，將對美元指數產生打壓。而短期美元反彈主要因市場作用，而非宏觀經濟因素。因此受不確定性預期因素影響，美元指數及人民幣兌美元可能短期出現翻轉。

對於後續人民幣匯率走勢，平安證券認為，當前人民幣升值已經接近充分，升值的上限或在6.5左右。中長期看，尚不能斷言美元進入長期走弱周期，但倘若如此，人民幣匯率的波動中樞將出現升值。從政策上看，中國大陸仍將面臨資本持續流入的可能，人民幣匯率升值的支持因素仍多。因此，需要對人民幣匯率走強做好政策預備，增加波動彈性而非加重單邊預期，應是政策的重中之重。

東京三菱日聯銀行報告認為，預計人民幣的波動性將在11月增加。不過仍預計人民幣中期會升值，至年底人民幣在6.6-6.9區間波動的機率大，但未來一年人民幣將可能升至6.55。

中銀證券全球首席經濟學家、國家外匯局國際收支司前司長管濤認為，近期基本面的利多，例如大陸國內疫情控制較好、經濟率先復甦、繼續擴大開放，中美利差擴大、美元指數走弱等利多，對人民幣匯率的支持作用開始顯現，所以最近一段時間人民幣出現一定升值。