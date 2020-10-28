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募資規模全球第一！螞蟻H股認購 國際大戶瘋搶

記者李仲維／綜合報導
螞蟻集團在港股IPO的國際發售部分已經被大量超額認購。（歐新社）
螞蟻集團在港股IPO的國際發售部分已經被大量超額認購。（歐新社）

由於申購太火熱，螞蟻集團在H股的機構投資人認購將於28日下午5時結束，比原計畫的時間提前兩天，再次刷新港股紀錄。

螞蟻集團預計將透過在上海與香港IPO募集約345億美元，打破沙烏地阿美石油公司2019年12月創下的290億美元紀錄，募資規模創全球第一。

螞蟻集團26日晚間7時30分啟動H股國際認購，H股IPO定價港幣80元，較外界估計的便宜20%至30%，吸引國際認購訂單瘋狂湧入，僅一個小時，H股機構發行部分已經超額認購，其中大部分都是10億美元級別的大訂單。三小時後，認購金額就超過1000億美元。螞蟻H股預計11月5日掛牌上市。

由於申購太火熱，螞蟻集團在H股的機構投資人認購將於28日下午5時結束，比原計畫的時間提前二天。消息人士稱，螞蟻集團在港股IPO的國際發售部分已經被大量超額認購。參與申購的投資人來自多家全球頂級的主權財富基金、全球和地區的多頭帳戶及技術專家帳戶在認購過程中非常積極。

A股方面，螞蟻集團27日舉行面向大陸民眾的網上投資者交流會，螞蟻集團董事長井賢棟、首席執行官胡曉明、數字金融事業群總裁黃浩、首席財務官韓歆毅等集體在網路亮相，三小時回答近200個提問，涉及發行定價、公司估值等問題。

針對A股發行價人民幣68.8元，胡曉明表示，定價是由發行人和聯席主承銷商根據初步詢價結果，綜合考慮發行人基本面、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次A股發行價格，公司有信心未來保持業績良好增長態勢。

騰訊證券報導，按照螞蟻集團在上海科創板和港交所的發行價計算，馬雲持有公司8.8%股權價值274億美元，讓他在彭博億萬富翁指數的個人淨資產達716億美元，不僅穩居大陸首富，並可望躍為全球第11大富豪。

據報導，螞蟻集團從2014年開始發放員工股份激勵，至少有18人將因IPO成為億萬富翁。其中，螞蟻集團董事彭蕾是僅次於馬雲的最大個人股東，擁有價值52億美元股份；螞蟻集團董事長井賢棟的持股價值31億美元。

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