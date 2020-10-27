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台積承包英特爾晶片 創造百億美元收入

記者趙于萱／綜合報導
摩根大通率先預測英特爾可能於2021年上半年外包給台積電，此商機將為台積電額外創造近百億美元的收入。（路透）
摩根大通率先預測英特爾可能於2021年上半年外包給台積電，此商機將為台積電額外創造近百億美元的收入。（路透）

英特爾晶片尋求委外代工，摩根大通率先預測英特爾可能於2021上半年外包給台積電，新報告進一步預測，此商機將為台積電額外創造近百億美元的收入，換算2020～2025年台積電營收將複合成長8%；樂觀情境下，成長速度更挑戰11%。

摩根大通是預測英特爾外包最樂觀的外資，不僅先前調查英特爾已就委外代工進行送交製造（tape-out）關鍵程序，還預測台積電明年上半年就能拿下大單，比多數外資預測的2022年更早。

摩根大通科技產業研究部主管哈戈谷指出，近期台積電雖然表現震盪，但只要英特爾外包有更明確消息，隨時能重燃市場對台積電的興趣，摩根大通給出的目標價達570元。26日外資賣超台積電5634張，但見壽險、八大公股行庫等內資承接積極，終場台積電下跌2元或0.4%，收450元。

哈戈谷表示，晶圓代工市場已經出現不同世代的周期交替，過去十年手機需求逐漸邁向高原期，未來十至15年增速可能再放緩到5%，但雲端運算需求接棒且快速成長，未來數年成長速度上看10%～15%。而英特爾就是運算晶片中的巨人，讓市場高度矚目外包機會。

摩根大通推算，英特爾今年總營收可達600億美元，其中約259億美元來自資料中心事業群，另外的363億美元屬於客戶運算事業群。以此推算，未來英特爾兩大事業群外包需求將分別有63億美元及102億美元，合計為晶圓代工市場創造高達165億美元的商機。

哈戈谷表示，英特爾晶片外包無疑擴大晶圓代工市場的成長性，由於台積電製程良率領先三星，可望拿下大部分訂單。其基本情境假設台積電能拿下98億美元的份額，換算台積電2025年營收挑戰643億美元，2020～2025年營收複合成長8%，每股純益（EPS）同步成長9%。

摩根大通另外假設，若英特爾全面外包，台積電2025年總營收更上看742億美元，2020～2025年複合成長逾11%，EPS成長13%；相對於今年EPS，2025年表現將增加兩成之多。

哈戈谷指出，台積電2021年起可望保持8%～10%的高成長，但相對全球半導體同業，現在台積電本益比僅21倍，還落後艾斯摩爾的34倍、德儀24倍。因此他相當看好，未來台積電進一步啟動上修循環，幅度可望超越整體市場。

台積電 美元 營收

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