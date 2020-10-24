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美制裁效應 華為營收增速趨緩

記者蔡敏姿／綜合報導
華為前三季營收僅增9.9%，增幅、淨利潤率均下滑。（路透）
華為前三季營收僅增9.9%，增幅、淨利潤率均下滑。（路透）

中國電信設備商龍頭華為昨（23）日發布業績，在全球化供應鏈體系面臨巨大壓力下，和去年同期比較，前三季銷售收入增速降至9.9%，較上半年的13.1％下滑，為人民幣6713億元（約1003億美元），淨利潤率8%。

華為並沒有像往常一樣公布電信業務、消費者業務、企業業務等核心業務前三季的收入情況。

華為上半年財報表現，營收人民幣4540億元，年增13.1%，淨利潤率9.2 %。相比上半年，華為前三季營收增幅、淨利潤率均下滑。

華為官網表示，在全球面對新冠疫情的嚴峻挑戰下，華為全球化的供應鏈體系同時面臨巨大的外部壓力，這給公司的生產、營運帶來不少困難，但也會盡最大努力尋找解決方案，努力生存和向前發展，履行與客戶和供應商的義務。

下一階段，華為將充分利用華為在AI、雲、5G、計算等ICT技術的能力，聯合夥伴提供場景化解決方案、發展行業應用，釋放5G網路紅利。

華為表示，資訊及通訊科技（ICT）已成為現代社會發展的基石，也是加速社會、經濟和環境可持續增長和發展的主要驅動力。面對複雜的外部環境，華為將繼續和全球伙伴緊密合作。

華為22日晚間線上發布高階Mate40系列手機和麒麟9000處理器。華為消費者CEO余承東表示，公司目前處於非常艱難的時刻，正在經歷美國政府的第三輪禁令，這一禁令極不公正，導致華為處境艱難。

余承東說，「過去十年，大家見證華為從一個不知名品牌，成為全球領先的智能設備品牌。華為正處在一個無比艱難的時刻，但不管多麼困難，華為承諾將持續創新。」

路透報導，華為在面臨來自美國壓力之際，已在增持中國半導體及其他科技企業的股份，藉以增強其供應鏈。近期，瑞典宣布該國5G網路禁用華為與中興通訊電信設備，加入其他歐洲國家以安全為由限制中國供應商影響力的行列。

此外，華為新一代5G旗艦機Mate 40系列，麒麟9000均採用台積電5奈米製程，Mate 40 Pro/Pro+搭載麒麟9000，Mate 40搭載麒麟9000E晶片Mate 40，華為更稱該款處理器為全球最強。但在美國禁令限制下，台積電9月14日後不再替華為代工生產晶片。

華為 5G 美國

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