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華為8月起砍單TCL華星面板

記者李仲維／綜合報導

華為因為晶片斷供而不得不減少生產手機的零配件訂單，長期為華為生產手機和電視螢幕的TCL華星表示，從8月起已遭華為砍單；券商預估，華為已經儲備大量自研及採購晶片，預計仍可支撐未來一至二年使用。

財新網報導，TCL華星CEO金旴植受訪時坦言，從8月起，華為的訂單量減少，但因為其他中國國產手機客戶訂單量增大，讓公司填補了缺口。

TCL華星主要手機客戶包括小米、華為、OPPO、vivo等。2019年，華為成為其第二大客戶，交易金額達人民幣28億元(約4187萬美元)。

華為因為晶片斷供而不得不減少生產手機的零配件訂單。OPPO、小米等廠商抓住機會拓展市場，在供應鏈上大舉採購，增加產能。OPPO之前已宣布，將下半年生產訂單擴大到1.1億支，全年計畫約為1.7億支。

而小米則在歐洲市場有斬獲，市場研究機構 Canalys 第2季歐洲智慧手機市場報告顯示，小米市占率達17%，年增65%，已超越華為排名第三。

中信證券在研報中指出，就上游供貨而言，華為在9月15日之前已經儲備大量自研及對外採購晶片，預計仍可支撐未來一至二年使用，且不排除透過副品牌分拆、新機分批限量出貨等方式，為華為主品牌贏取更長的存貨使用時間。

TCL華星光電今年收購蘇州三星8.5代廠後，已經位居全球第二大電視面板製造商；還與三安光電共建實驗室主攻Mini／Micro LED 技術；並戰略入股 JOLED，加速印刷OLED量產進程。

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