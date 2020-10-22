彭博：華為力阻輝達收購安謀

華為等中企力阻輝達收購安謀 。 (中新社)

消息人士透露，針對美國 繪圖晶片業者輝達（Nvidia）收購安謀（ARM）一案，華為等中國 科技公司已向監管機關表達強烈關切，此舉可能阻撓這項規模達400億美元的半導體併購案。

彭博資訊報導，消息人士表示，中國數家最具影響力的科技公司，一直在遊說國家市場監督管理總局，否決這起交易，或對此案設限，以確保中企能繼續取得安謀的技術。

中企擔心，這起收購案在全球和中國市場將產生排除和限制競爭的影響，尤其在美中糾紛下，輝達可能要求安謀停止與中國客戶合作，迫使安謀切斷對中國客戶的供應。中國擔憂安謀成為美中科技戰的另一枚棋子。

北京 認為華府企圖壓制中國重量級科技公司，且北京對這項交易的任何評估，都可能帶有這種想法。國家市場監督管理總局對輝達收購安謀一案具有審批權力，原因是中國為全球最大半導體市場，每年進口價值約3000億美元的晶片。兩年前高通收購恩智浦（NXP）案，最後便是因為北京當局遲遲不批准而胎死腹中。

在中國仰賴外國晶片的情況下，監管機關可能會試圖讓輝達做出重大讓步，例如讓安謀維持獨立、分離狀態，以便讓中企維持與安謀的關係。

這項併購案仍須中國、英國、歐盟及美國批准，此一過程常須政府主管機關徵詢或聽取客戶和競爭對手的意見。

如果，輝達收購案破局，預期台廠威盛、晶心科、力旺等IP概念股將淡化轉單可能性。

外界原預期，輝達若併購安謀，原本採用ARM架構IP的中國當地系統廠及晶片廠，恐將被迫加速去美化速度，業界估，中國業者會淡化對ARM架構IP的採用，轉向擴大與其它獨立第三方IP供應商簽訂技術授權合約，法人看好包括x86處理器IP供應商威盛、RISC-V處理器IP供應商晶心科、嵌入式非揮發性記憶體（eNVM）IP供應商力旺及億而得、基礎製程及高速介面IP供應商M31、LPDDR記憶體IP供應商愛普等，有望受惠轉單效益。

不過，中國擔心安謀成為美中技術爭奪戰中的另一個籌碼，因為若收購案順利，意味著將其納入美國管轄範圍；中國對這項交易的批准具有一定影響力，主要因素是中國為全球最大半導體消費國。