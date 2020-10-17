深圳數位人民幣 沒網路也可支付

數位人民幣沒有網路，也可完成支付。（取材自微博）

深圳「數位人民幣 紅包」開通了，中國 石化在深圳11座加油站 試點上線數位人民幣支付應用，第一個使用數位人民幣支付200元（約29.7美元）加油款的朱小姐表示，「幾秒鐘就完成支付，太便捷了。」

深圳市聯手中國人民銀行12日啟動「數位人民幣紅包」大型公測，5萬名市民抽籤獲得數位人民幣紅包，可在深圳3300多家商戶率先體驗新支付方式，中國石化加油站是此次數位人民幣試點商戶之一。

家住福田的鄭先生下班在加油站使用數位人民幣紅包，操作時先打開「數位人民幣」App，頁面會彈出一張面值200元的數位人民幣，按照指示操作「上滑付款」，頁面切換成含有二維碼和條形碼，再將二維碼對著POS機一掃，幾秒鐘內頁面就跳動顯示消費金額、帳戶餘額，並告知用戶「付款成功」。

他表示，相較支付寶、微信支付，試用數位人民幣軟體功能比較集中，付款收款和充值都不用綁定銀行卡，一次用不完還可以多次刷，操作更加簡單方便。

經濟參考報報導，中國石化在深圳地區11座試點加油站，預先設置支付引導牌，車主在加油或購物後，透過事先開通好的數位人民幣帳戶，出示支付二維碼，收款員像微信支付一樣進行掃碼扣款，即可完成交易。

中國石化廣東石油分公司指出，本月內數位人民幣支付應用將進一步擴展到深圳全市110多座自營加油站。

不少消費者使用後，對它採用雙離線技術印象深刻，「 以前使用手機支付，網路不給力，就會支付失敗。使用數位人民幣就完全沒有這個問題，就算沒有網路，都可以順利完成支付。」

數位人民幣與一般移動支付方式不同的地方在於，雙離線技術只要手機有電，即使沒有信號，也可以完成支付。同時，使用數位人民幣不收取交易手續費。

深圳率先試點的數位人民幣紅包，在逾191萬人申請當中，抽出5萬名幸運兒中籤，每人獲得200元數位人民幣紅包。紅包可在羅湖區3389家商戶使用，包含生活繳費、餐飲服務、交通出行、購物消費、政府服務等多個領域。