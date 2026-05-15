22歲吳宜澤 第一位「00後」斯諾克世界冠軍

吳宜澤的父母在頒獎儀式上為吳宜澤披上國旗。（新華社）

為了站在這張球檯前，吳宜澤和他的家庭已經跋涉了整整10年，而這場漫長跋涉的回報曲線，正在賽場與商業兩個維度上，同時進入價值兌現期。

2026年5月5日凌晨，2026年斯諾克世錦賽決賽在英國落幕，中國台球（撞球）選手吳宜澤，以18：17擊敗英格蘭選手肖恩·墨菲，首次捧起世錦賽冠軍獎盃。

22歲的吳宜澤成為斯諾克第一位「00後」世界冠軍，是闖入世錦賽決賽最年輕的中國選手，也是繼丁俊暉、趙心童之後第三位打進世錦賽決賽的中國球員，吳宜澤的世界排名也從第十位直接躋身前四。

在吳宜澤的職業生涯成長路上，教練李俊文是重要推手，而他的家庭更早早就為他押上了一切。

據文匯報報導，吳宜澤七年前赴英國深造之前，曾在廣東省東莞市接受一次關鍵的封閉訓練，為職業生涯奠定重要基礎，而前香港隊成員、現任CBSA世界斯諾克學院華南分院總教練李俊文（Bobby）功不可沒，他不僅為吳宜澤制定練球策略，更憑藉業界資源，安排他與塞爾比（Mark Selby）、霍金斯（Barry Hawkins）等世界頂尖球手合練過招。這三個月的特訓，大大增強了吳宜澤的信心，隨後他便赴英國，逐步成為職業撞球選手。

無私傳授塞爾比戰法

談到與吳宜澤結緣，李俊文表示曾連續七年位居世界第一、並多次奪得世錦賽桂冠的英格蘭名將塞爾比，是吳宜澤的偶像。身為塞爾比經理人，他與塞爾比情同手足。在中國舉行的撞球賽事期間，吳傑品、吳宜澤父子多次主動接觸自己，最終被他們打動。

「一方面，他們真的很誠懇，不是簡單追星，而是真心希望得到指點，另一方面，我看過小吳的比賽，當時15歲的他身高已達1米75，身體條件和技術都很突出，於是接納了他們的請求」，李俊文表示，吳宜澤在技術方面已相當扎實，他們父子南下東莞，最想知道的是「世界第一」塞爾比平日如何訓練。

李俊文在不收取任何費用的情況下，把無數撞球選手和家庭夢寐以求的寶貴訓練機會給了吳宜澤。作為經理人，他在東莞常平擁有固定合作的訓練基地，每逢上海大師賽等大賽前夕，塞爾比、霍金斯等外國名將都會前來備戰。

在東莞訓練基地的支持和李俊文的協調下，吳宜澤父子展開一段特殊的訓練期。其間，李俊文甚至直接把訓練館鑰匙交給他們，自由進出，自主安排。上午吳宜澤獨自打磨基本功，中午或傍晚塞爾比與霍金斯抵達球館後，李俊文便精心安排對抗訓練，讓少年吳宜澤在實戰中感受職業高手的節奏、防守與圍球思路。

特訓期間，李俊文把塞爾比沿用多年的科學訓練體系毫無保留地傳授給吳宜澤：早上用兩、三個小時做基本功訓練，下午進行圍球訓練，晚上則進行實戰對抗。

李俊文透露，吳宜澤最初與巨星對抗時，難免緊張拘謹，但他適應能力極強，僅僅一周便消除了怯意，敢打敢拚，與世界頂級選手互有勝負。兩位世界級名將在看過吳宜澤的擊球後均給予高度評價，驚嘆於他的年齡與實力。李俊文坦言，這三個月特訓帶給吳宜澤最寶貴的財富，不是技術的提升，而是信心的徹底建立。

從15歲初見時的篤定看好，到如今見證吳宜澤登頂世界之巔，李俊文表示，吳宜澤的成功，是天賦、勤奮、態度、家庭支持與頂級平台共同作用的結果，而東莞特訓，相信是點燃他冠軍之路的重要火種，彌足珍貴。

沉默父愛 甘當撿球員

吳宜澤站上世界最高領獎台的背後，除了名師指點與自身努力，更離不開父親吳傑品全程無條件的支持，這並不僅僅是物質上的付出。

李俊文感慨，吳宜澤能在短短七年間，從業餘愛好者成長為世界冠軍，其父吳傑品功不可沒。他形容吳傑品是自己見過最開明、最有耐心、最懂得尊重孩子的家長，正是這分沉默而堅定的父愛，為少年冠軍掃清障礙、溫暖護航。

與很多急功近利、動輒責罵的桌球家長不同，吳傑品雖完全不懂撞球技術，但選擇百分百信任孩子，全身心支持夢想。全程陪練期間，他從不指手畫腳，不施加任何壓力，默默承擔撿球、後勤、生活照料等瑣事，只在一旁安靜守候。

「無論吳宜澤練球失誤、進攻不順或狀態起伏，父親從不說教、不批評、不焦慮，始終傳遞著最樸素的信念：你只管努力，其他交給爸爸」。李俊文說，他見過太多孩子因家長過高的期待與嚴厲的指責背負沉重壓力，最終影響發揮甚至放棄夢想。吳傑品這種不打擾、不施壓、全包容的教育方式，是冠軍路上最溫暖、最強大的力量。

全家「兵分兩路」力挺

據界面新聞報導， 在吳宜澤站上斯諾克最高舞台之前，他們一家就已經押上了自己的一切。如果把時間撥回2016年，沒有人會覺得他父母的選擇是理性的。

彼時，13歲的吳宜澤在蘭州球壇初露頭角，但從地方少年到職業選手，中間橫亙著巨大的鴻溝，就在那一年，吳傑品做出了一個周圍人難以理解的決定：關掉自己的小店，賣掉家裡的住房，帶著兒子前往東莞求學。但東莞的專業訓練費用不菲，賣房款和積蓄很快見底，為了維持兒子的訓練，吳傑品同時打好幾分零工，白天在工廠做工，晚上跑車到深夜，還在凌晨去物流點兼職裝卸。

更大的挑戰在英國。為了接觸更高水平的訓練環境，父子倆後來輾轉到了英國雪菲爾。因為經濟拮据，兩人租住在狹小的地下室房間，那裡常年潮濕，不見陽光。海外的訓練和生活開銷比國內更高，吳傑品在當地邊打零工邊照顧兒子起居，甚至學會了修球桿、換皮頭的手藝，只為省下一筆開銷。

這條路，是這個家庭「兵分兩路」的十年。父子倆奔波於東莞和英國之間，母親則一直留守蘭州，靠一分普通的工作支撐著家庭的另一頭。從啟蒙培養到走上職業道路，這個普通家庭的經濟投入遠超一般人的想像，除了巨大的資金支出，還有長期的奔波與一家人常年的聚少離多。

而這一切，吳宜澤都看在眼裡。他賽後接受採訪時說：「真的謝謝我的父母，我想說，其實他們才是真正的冠軍。我的父親沒有離開過我，一直陪著我，我的母親這些年也經歷了很多事情，他們是我永遠的精神力量」。

從「一輪遊」到登峰 漫長投資開始上揚

梳理吳宜澤的職業軌跡，一條清晰的階梯式上升曲線赫然在目。

2021年登上職業賽場，那時他14歲就拿下IBSF世界青年U21錦標賽冠軍，又在15歲包攬中青賽和世界U21雙冠。此後兩年，他或在資格賽折戟，或在正賽「一輪遊」。轉折發生在2024年下半年，他連續打入英格蘭公開賽和蘇格蘭公開賽兩站排名賽決賽。

真正的引爆點在2025年11月9日，在南京舉辦的斯諾克國際錦標賽決賽中，他以10：6打敗四屆世界冠軍約翰·希金斯（John Higgins），這是吳宜澤職業生涯首奪排名賽冠軍。

回看那條晉級之路，可謂分量十足：1/8決賽在0-4落後情況下逆轉世界第一特魯姆普，1/4決賽6-0橫掃霍金斯，半決賽擊敗新科世錦賽冠軍趙心童。他由此成為中國第10位排名賽冠軍得主，世界排名從第22位飆升至第13位，首進前16，鎖定英錦賽種子席位和大師賽入場券。

2026年初，吳宜澤在大師賽上闖入半決賽，又在冠軍聯賽中轟出生涯首桿147滿分。本屆世錦賽，他擊敗塞爾比、擊敗瓦菲、逆轉艾倫（Mark Allen），決勝局中轟出單桿71分完成絕殺，在懸崖邊上完成了職業生涯最極致的一次逆轉。

六冠王戴維斯（Steve Davis）賽後稱讚：「當機會降臨時，他在壓力之下表現得非常冷靜。他保持了頭腦清醒，維持運桿動作，擊球非常紮實」。

如果說吳傑品押上一切的堅持是這場「家庭投資」的種子，那麼吳宜澤的競技突破就是灌溉。賽事獎金是職業選手的基礎收入，2026年世錦賽總獎金池達239.5萬英鎊，闖入決賽便至少鎖定20萬英鎊獎金，若奪冠則升至50萬英鎊。這些數字看上去足夠亮眼，但對絕大多數斯諾克球員而言，獎金榜上的數字，離真正的「靠打球謀生」，中間還隔著一段殘酷的算術。

據公開數據，世界前16名選手共獲得約1020萬英鎊獎金，17到32名分享約310萬英鎊，而65-128名及業餘選手總共只能分到210萬英鎊。而冠軍獎金要扣除世界台聯2.5%的發展基金，再繳納英國高達45%的個人所得稅，最終獎金實際到手要縮水近一半。

球員肖國棟曾算過帳：一名中國球員在英國訓練、比賽，一年最低開銷也要30萬元（人民幣，下同）。這正是商業代言逐漸成為職業斯諾克選手「第二收入曲線」的現實背景。

吳宜澤的商業價值，根植於一套高度自洽的邏輯：22歲的年紀，極高的發展確定性，背後是龐大而穩固的中國消費基本盤，再加上一個具備極強品牌敘事張力的成長故事，這些要素幾乎完美契合當代體育營銷對「潛力資產」的全部想像。2025年底，這一想像開始兌現。中國男裝品牌金利來正式宣布，簽約吳宜澤與肖國棟為品牌形象代言人。

從行業參照來看，吳宜澤的商業想像空間還可進一步放大。有分析顯示，中國另一位撞球名將趙心童在2025年世錦賽奪冠後，代言估值從200萬元飆升至800萬元，比亞迪等品牌爭相簽約，商業收入遠超賽事獎金。這條「成績→獎金→代言→訓練資源升級」的正循環路徑，正適用於吳宜澤的成長天花板。

值得一提的是，吳宜澤在2025年於蘭州開設了「吳宜澤撞球俱樂部」，多次舉辦公開課與球迷互動。這意味著他並非被動等待商業機會，而是主動構建屬於自己的個人IP資產。這分清醒的商業意識，在這個年紀的運動員中並不多見。

這或許是一個家庭所能完成的最大膽、也最昂貴的冒險——從蘭州老舊小區，到東莞工廠流水線，再到雪菲爾地下室那些不見陽光的夜晚。而這場漫長跋涉的回報曲線，在吳宜澤身上才剛剛開始上揚。

吳宜澤在比賽中。（新華社）

吳宜澤在比賽中。（新華社）

吳宜澤父親吳傑品（左）。（取材自微博）

當地時間5月4日，在英國舉行的2026世界斯諾克錦標賽決賽中，中國選手吳宜澤奪冠。（新華社）

吳宜澤和父親吳傑品。（取材自微博）

吳宜澤在比賽中。（新華社）

吳宜澤在頒獎儀式後接受祝賀。（新華社）

在李俊文（中）安排下，少年吳宜澤（左）獲得與京治等世界名將同場切磋的機會。（取材自南方都市報／受訪者供圖）

吳宜澤在比賽中。（新華社）

奪冠後，吳宜澤和父母。（取材自界面新聞）

吳宜澤。（新華社）