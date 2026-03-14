破5億播放 AI短劇「霍去病」席捲全球

AI短劇「霍去病」裡的場景。（視頻截圖）

「霍去病」的走紅與製作團隊如今水漲船高的行情，不僅展示AI賦能內容創作的驚人潛力，更撕開了行業的一角：當技術門檻看似降低，是拚誰更會製造「神話」，還是比誰有實力把技術變成紮實的作品？

上線一個多月，全網播放量突破5億，引爆海內外社交媒體……，這是中國網友自製的23分鐘AI（人工智能 ）短劇「霍去病」交出的成績單。看完這部古裝戰爭短片，不少網友為其逼真度發出了「背脊發涼」的感慨。該片製作團隊由一位不具影視專業背景的90後創業女性執導及領頭，如今，該團隊一分鐘視頻報價至少6000元（人民幣，下同），進而引來一波AI短劇創作潮，成為新興賽道，但其中也暗藏法律雷區，想靠AI短劇賺錢並非易事。

看過這部「霍去病」，許多人的反應是眼睛一亮、接著發出讚嘆聲，不是因為劇情，而是因為它的逼真度。千軍萬馬的衝鋒、塵土飛揚的戰場，甚至連人物的微表情，都處理得極其細膩。更憑藉顛覆行業的成本壓縮，掀起了AI創作的討論熱潮。

演員表情擺脫僵硬感

據澎湃新聞報導，AI短劇「霍去病」仰賴的是2026年初由360集團推出的「納米漫劇流水線」，主打工業級AI影像生成，通過高度自動化機制，改善過去AI作品品質不穩與產能受限問題，讓影像創作逐步走向標準化與規模化；「霍去病」藉此完成角色建檔、劇本拆解、畫面生成等內容，再接入Seedance2.0，強化AI真人劇的表現力與製作穩定性，實現AI漫劇精品量產。

報導稱，此次震撼行業，是AI短劇對真人短劇的全方位顛覆，首當其衝的就是成本與製作效率的天壤之別。據行業數據顯示，當下真人短劇單部製作成本在50萬到100萬元，而普通AI短劇僅需3000元到5000元。製作效率上，AI更是實現「一人一天一部」的工業化生產，製作周期較真人短劇壓縮90%，生產能力是真人短劇所難企及。

技術的成熟，還讓AI演員的表現不斷突破，如今爆火AI短劇「霍去病」中，AI演員不僅能完成細膩的情緒表達，哭戲等情感鏡頭也極具感染力，讓觀眾直呼「分不清真人還是AI」。Seedance 2.0技術更實現了對AI演員的「導演級控制」，讓角色形象統一、表情自然，徹底擺脫了早期AI人物的僵硬感。

大場面能發揮優勢

對於有媒體報導稱「霍去病」是三個人在48小時內，僅花不到3000元就製作而成的80集AI短劇，導演楊涵涵此前從未從事過影視相關行業。據大河報報導，楊涵涵在3月8日在社交平台對此澄清表示，3000元僅僅是算力成本，不包含人力成本等其他成本；團隊也並非網傳的「三人」，而是將近20人的團隊。

此外，也不存在80集的「霍去病」短劇，只有兩支四分多鐘和六分多鐘的短片。製作時間「48小時」的時長並不包含吃飯、睡覺等休息時間，僅為工作時間。至於所謂「5億播放量」，她無法核實。

不過，「霍去病」核心創作者楊涵涵，確實從沒有做過和導演、剪輯、製片相關的影視工作。據鳳凰網報導，她本科學的是音樂，學的是音樂表演，碩士讀的是馬克思主義專業，畢業後曾高校做教師，做了大概小半年，「我總覺得外面有更廣闊的天地，就出來了」。接著她進入一家企業做直播電商，並建立了一個短視頻部門，從2023年起，她就關注AI，「特別是2025年過年，國內的DeepSeek一上來，感覺是質的飛躍，我覺得這東西一定能成」。

楊涵涵說，真正應用是在2025年年初，當時先用AI做了第一條商品視頻，給熱乾麵帶貨，之後她拉著內容部門的四個小夥伴，花一星期做了第一部取材自「聊齋志異」的「畫皮」。從那之後，他們就把業務重心轉向AI影視板塊，並組成「霍去病」最核心也是唯一團隊，成員都是90後和00後。

楊涵涵表示，最初他們想做個兩分鐘的片子，但把分鏡想完拼完後，素材有將近八、九分鐘。最後不斷壓縮，第一版出來不到五分鐘。最開始寫了30個思路，想做一部能發揮AI技術優勢的片子，AI擅長的就是千軍萬馬的大場面，高成本、高難度、高門檻的，最後選擇了霍去病為主題。

原因也包括了她個人偏愛的成分，「我一直覺得他很遺憾，少年戰神，21歲封狼居胥，24歲就走了。我就想把那種少年意氣、家國大義的感覺，特別是封狼居胥的歷史瞬間，用比較短的時間做出來，讓大家能快速了解到這個歷史人物和那場戰爭」。沒想到片子做得很快，內容也達到了團隊成員們心裡的預期，發出去後，沒兩天就在外網爆了。

拚首部院線AI電影

不少網友稱讚片子裡人物面部和場景邏輯的一致性很高，楊涵涵說，這是基於軟件和團隊的經驗，「首先，模型本身要有讓你完成角色一致性的能力。我在納米漫劇流水線裡建立了專屬的角色庫，給它建了個檔，這樣從劇集開始就能基本鎖定人物，全程保持一致性，第二點就是團隊自己的意識，得能識別出臉崩或者不一致的地方，並想辦法把它換掉或解決掉，「模型能力和自己的意識，缺一不可」。

楊涵涵表示，目前「霍去病」已經從四分多鐘做到了六分鐘，是為了入圍一個叫「無限可能」AI短片的圈內比賽，團隊也正在和一些版權公司、電影公司談，想把這部片子開發成一個能上院線的AI電影題材。

她認為，這不是AI和演員的對立，而是兩種表達方式，各有各的邊界。未來隨著技術迭代，AI通過學習更多人的表演，可能會無限接近，但這需要時間。AI會衝擊演員和創作者，但也會創造很多新崗位，比如一些演技很好但形象差一點的群演，可以去做AI的動補，主角的形象用AI畫出來，用自己的表演驅動；在一些危險的爆破、高空場景，AI比特效便宜太多，也能更好地保護演員。

爆火之後，多家國內頭部影視公司向楊涵涵拋來了橄欖枝，他們的報價單也成了「行業揭秘」。

據現代快報報導，楊涵涵在自己社交帳號上發布了AI視頻製作報價，業務主要分三大塊：最基礎的商業視頻，每秒100到500元；動畫視頻，每秒100到1000元；而引發「霍去病」這類作品的影視視頻，每秒則在100到300元。折算下來，製作一分鐘的影視視頻，門檻價是6000元。其中，動畫視頻裡的CG建模製作最為「金貴」，每秒報價高達300到1000元，一分鐘成本最高能衝到6萬元。

這價目表一出，不少網友直呼「搞AI這麼賺錢？」而事實上，這支成員近20人的年輕隊伍，成立一年來，不僅接下了不少行業廣告和宣傳片，更是狂攬了20多個業內獎項，實力不容小覷。楊涵涵說，自己心中有個小小願望：成為國內第一部上映院線AI電影的導演。

門檻低？低成本≠隨便搞

「霍去病」也揭示了去年以來進入快速發展階段的AI短劇賽道。根據DataEye-ADX行業統計數據顯示，2026年1月國內AI生成短劇（含AI真人、AI漫劇）上線量1萬4634部，日均上新470多部，相當於每一分半鐘就有一部新劇上線。在各大社交平台，「AI短劇創業」、「千元做短劇」相關話題熱度居高不下，各類AI短劇製作教程、工具分享層出不窮，不少網友表示這或許是普通人創業、做副業的一大風口。

對此，潮新聞引述業內人士海哥直言，這一賽道看似門檻低，實則暗藏諸多實操痛點。在他看來，普通人想靠AI短劇賺錢並非易事，「網上現在有五花八門的教做短劇的培訓班，號稱能零成本月入過萬，但其實都是割韭菜」。

海哥表示，不光是AI工具要付費，劇本創作也需要打磨。「正規短劇公司從劇本創作、鏡頭設計到人物設定都有專業分工，AI並非『一鍵出爆款』的魔法棒，無法替代人類在內容創作中的專業把控和創意構思，純AI生成的內容，往往存在劇情割裂、邏輯混亂等問題，會直接導致內容質量大打折扣」。

「AI短劇的出現，是內容行業發展的一次新嘗試，如何平衡技術創新與法律合規、內容質量，成為擺在整個行業面前的重要課題。」在他看來，唯有守住法律底線，堅持精品創作，讓AI技術真正為內容創作賦能，而非成為侵權的「工具」，AI短劇行業才能真正走出一條健康、可持續的發展之路。

「AI短劇成本低、門檻低、製作快的優勢，也讓其成為侵權行為的高發區。」在上海博和漢商（杭州）律師事務所創始合伙人、名譽主任律師邵斌看來，AI短劇被追捧的諸多便利，恰恰是其最大的法律風險來源。

「『霍去病』這類歷史題材，若僅使用公共領域元素，風險相對較小，但不少AI短劇創作者往往可能已經涉及侵權。他們的創作不用演員、不用場地、不用買IP、不用請編劇，也不用採購音樂、字體、素材，通過大規模複製、搬運、抄襲在幾天內搞定」，邵斌表示，這種製作模式讓著作權、肖像權、隱私權、名譽權等諸多法律權益面臨被踩線的風險，且當前AI短劇行業存在「製作成本低、違法成本低」的現狀，進一步加劇了侵權行為。

他具體指出AI短劇的幾大核心侵權雷區：未經授權使用他人小說、影視、短劇改編劇本、抄襲劇情，或通過AI生成侵權的畫面、音樂、圖片，均構成著作權侵權；未獲同意對明星、網紅甚至普通路人進行AI換臉並用於短劇製作，屬於侵犯肖像權；劇情中抹黑、造謠、醜化真實人物導致其社會評價降低，構成名譽權侵權；而編造虛假劇情、惡意誹謗他人的行為，還可能涉嫌誹謗罪，觸犯刑法。

邵斌強調，低成本絕不等於可以「隨便搞」，AI創作並非法外之地，一旦權利方通過法律手段維權，侵權者輕則面臨作品下架、民事賠償，重則還需承擔行政處罰甚至刑事責任。

AI短劇「霍去病」裡，人物表情刻畫細膩。（視頻截圖）

AI短劇「霍去病」裡的場景。（視頻截圖）

AI短劇「霍去病」場景逼真。（視頻截圖）

AI短劇「霍去病」裡的場景。（視頻截圖）

AI短劇「霍去病」裡的場景。（視頻截圖）

AI短劇「霍去病」場景逼真。（視頻截圖）

AI短劇「霍去病」裡的場景。（視頻截圖）

AI短劇「霍去病」裡的場景。（視頻截圖）

「霍去病」導演楊涵涵。（取材自鳳凰網）

AI短劇「霍去病」裡的場景。（視頻截圖）

AI短劇「霍去病」裡的場景。（視頻截圖）