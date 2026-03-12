全國人大代表喬進雙梅 帶1865位彝繡娘繡出新人生

在四川省馬邊彝族自治縣馬邊花間刺綉專業合作社工作坊裡，喬進雙梅介紹彝繡作品《清明上河圖》。(中新社)

山野裡長大的孩子，選擇留在大山家鄉，一位帶著村裡弱勢婦女傳承非遺，姐妹們和自己都繡出了新人生；一位把國家一級動物當成自己孩子，守護那從小就在他心頭閃耀的「彩虹」重生。

2026年3月5日，第14屆全國人大代表喬進雙梅來到北京，參加14屆全國人大四次會議開幕。她此行和往年出席會議一樣，帶著大大的行李箱，裡面放的是國家級非物質文化遺產「彝族刺繡」，來自她在家鄉四川省樂山市馬邊彝族自治縣所創辦，全縣第一個刺繡合作社，由她帶領1865位彝族婦女所完成精緻到令人屏息的彝族服飾，她們靠著刺繡，繡出了房租、新房和汽車，也繡出彝族刺繡和自己的未來。

穿族服赴京參會

據華西都市報報導，和所有非遺代表性傳承人一樣，喬進雙梅總是想著盡可能讓大家看見彝繡、喜歡彝繡。因此，被選舉為第13屆、第14屆全國人大代表，每年3月赴京參會時，她的行李箱總會比別的代表大上許多。這時，她會充滿歉意但坦然跟工作人員解釋，「裡面都是衣服」。而彝族女兒喬進雙梅穿著只在重大節日才會拿出來的彝族服飾參加全國兩會，這是對會議的珍重和敬畏。

為此，喬進雙梅每年赴京參會的行李都是姐妹們一起收拾的，從衣服的花紋寓意到配飾的搭配。這也是繡娘尼尼阿果最喜歡做的一件事，個性靦腆的她有著一手好繡技，作為最早加入合作社的繡娘之一，儘管生活費、學費是一筆不算小的支出，但這位母親給得毫不猶豫，「我用自己刺繡掙的錢，很暢快」，尼尼阿果語氣中是按捺不住的自豪，「覺得腰桿特硬，真好」。

用從小學習的刺繡手藝，實現「零投入」居家靈活就業，最終靠手藝養活自己、養活家。在喬進雙梅身邊，這樣的「尼尼阿果」已有1865位。從2015年成立馬邊花間刺繡合作社至今，除了1865位繡娘繡出了自己的新人生，還有4萬多人參加彝繡培訓，實現人均年收入1萬6000元（人民幣，下同）以上。

「如果沒有雙梅姐，就沒有我們這些繡娘的今天」，繡娘李玲說起這個總會哽咽。最初從村裡到馬邊縣當陪讀媽媽時，她甚至交不出房租，於是，喬進雙梅就把她和孩子帶到自己家。李玲說，那是個熱鬧的大家庭，她們靠著刺繡，繡出了房租、新房和汽車，「這是我們以前想都不敢想的好事」。

但這件好事，卻是從一個「謊言」開始的。「一個『謊言』騙來的500個繡娘」，這是喬進雙梅常常講起的故事。一開始，她號召大家一起做刺繡致富，沒有人相信這條路行得通。於是她以30元一條的價格，收購了一批貧困戶繡娘做的繡品；幾天後，她得意地告訴大夥，那批絲巾轉手每條就賣了1000元，大家罵她黑心，靠著大家掙錢，她鼓勵村民們好好刺繡都來掙這筆錢。直到大家有信心了，喬進雙梅才說，其實第一批繡品是她自掏腰包買了下來。

「不甘心」的力量

熟悉喬進雙梅的人，都覺得她身上有股勁。尼尼阿果說，那是一種相信的力量，「我相信彝繡的價值，也相信繡娘們的勤奮」，喬進雙梅說，自己幼時跟著媽媽學刺繡時，就深深被一絲一線之間的講述所打動，「這是一種跨越時間的傳承」，從小她就想，能不能一直做和彝繡相關的事。

最初，喬進雙梅在縣城繁華街道租的隔間裡售賣繡品，鮮有人買，加上母親失明需要照顧，她無數次懷疑自己的選擇。

「但心裡總覺得不服氣、不甘心」。喬進雙梅說，這種「不甘心」也產生了一種力量，讓她轉向思考，為何繡品沒有市場。在發現是繡品質量參差不齊後，她成立合作社，對內尋找繡娘，讓她們相信自己從小學習的手藝所擁有的潛力；對外找尋市場，讓繡娘們的作品能適應發展，被接納和需要。喬進雙梅相信，只有見到更大的世界，才能意識到自己所擁有的力量。

這些年，她不斷帶著繡娘們去學習蘇繡、湘繡等名繡的技法以及創新之處。2017年起，她在教授周邊婦女彝繡的同時，還帶著「女子繡班」走進當地中小學開展培訓。

推動旅遊業發展

當繡娘們繡出自己的新人生時，喬進雙梅也走向了更大的世界。2018年，她被選舉為第13屆全國人大代表，此後連任第14屆全國人大代表。這些年，她關注的領域早已不僅限於她最熟悉的非遺傳承、鄉村振興，她曾建議加大對人大代表參與糾紛化解工作模式的宣傳與推廣；2023年年初，馬邊法院就成立了由她牽頭的「雙梅調解室」，迄今已成功化解各類糾紛1028起，調解成功率95%以上，自動履行率98%以上。

眼下，喬進雙梅想做的事還有很多，例如通過彝繡推動旅遊業的發展，帶動其他產業發展，實現全地區的共同富裕；再例如，她持續建議「支持宜西攀高鐵過境馬邊」，希望通過完善交通體系建設，破除烏蒙山片區交通瓶頸制約，帶動大小涼山區域經濟社會發展。

對於這些，喬進雙梅充滿信心，「我就相信，只要目標在那裡，一直向著那個方向努力，我們的未來就一片光明」。

馬邊法院的雙梅調解室。（取材自華西都市報）

繡娘尼尼阿果在教孩子彝族刺繡。（取材自華西都市報）

3月3日，喬進雙梅隨四川代表團抵達北京。（取材自華西都市報）

喬進雙梅在教孩子們彝族刺繡。（取材自華西都市報）