重使用、輕擁有 年輕人「以租代買」更划算

商家打包「精緻露營套餐」出租。（取材自「金錯刀」微信公眾號）

對於愈來愈追求「性價比」的中國年輕人來說，迷上「租賃式旅遊」只是遲早的事。他們不僅選擇租賃設備出遊，從演唱會上的專業相機、婚禮上的精緻禮服，到露營時的無人機 、羽絨衣等全套裝備，甚至日常通勤的電動車 ，租賃經濟已深入青年生活的方方面面，可謂「萬物皆可租」，悄然改變年輕人的旅遊消費習慣。

據中國青年報報導，隨著消費觀念的變革，不少年輕人開啟了「以租代買」的消費方式。據該報近日進行的一項有1334名青年參與的調查顯示，近八成（77.3%）受訪青年有過「以租代買」的消費經歷。數碼類（如相機、電腦、無人機等）（42.5%）是受訪青年租賃最多的物品品類；38.9%的受訪青年租過戶外類產品（如露營裝備、滑雪裝備等）。

交叉分析發現，受訪「00後」的「以租代買」比例更高，為82.2%，其次是「85後」（79.7%）、「90後」（79.0%）﹔男性受訪者的這一比例（78.1%）高於女性受訪者（76.5%）﹔二線城市受訪青年的這一比例更高，為81.3%，其次是一線城市（81.0%）。

租一台設備輕鬆拍

「原本以為坐在演唱會場館的『山頂位』，我只能遠遠望著偶像，沒想到租來的手機能把舞台上的細節拍得一清二楚」。28歲的北京職員林小滿至今記得去年看演唱會時的驚喜。為了能留下偶像演出的清晰瞬間，她花230元（人民幣，下同）租來某品牌手機四天的使用權。

林小滿帶著這台租來的手機奔赴演唱會現場，「燈光驟暗、偶像出現的瞬間，我用手指滑動屏幕變焦，屏幕裡能清晰浮現出藝人唱歌時溫柔的眼神、跳舞時額頭的汗珠。隨手拍的照片，不用後期加濾鏡就能直接出片」，她說，中途隔壁座位的女孩頻頻投來羨慕的眼光，這讓林小滿愈發覺得「這手機租得太值了」。

決定租手機看演唱會後，林小滿花了很長時間在二手交易平台上仔細篩選，最後選了好評率高達97%的同城賣家，途中遇到不會調參數的問題，賣家很耐心地一一回覆；因數據沒有完全導出，晚了一天寄回，賣家不但沒埋怨還貼心地要她確保照片和視頻都備份好再寄回，這份信任讓林小滿成了這家店的「回頭客」。

來自上海的大三女生王佳佳，也會在看演唱會前租手機。被問及為何不直接購買時，王佳佳算了一筆帳：「這款手機在二手市場炒得挺貴，我看演唱會的頻率不算高，花大價錢買了閒置太冤。我現在還是學生，看演唱會已經是一筆不小的額外支出，能省則省，而且租賃也不麻煩」。

19歲的北京大二學生李楠，在雲南之旅前就被博主用Pocket拍攝的視頻種草，「那些畫面色調格外清透，動圖比靜態照片更能展現人物狀態，而且它體積小巧，我之前背著單反旅遊太重了，Pocket 3比手機加支架還輕便，完全沒負擔」。在李楠的雲南旅途中，Pocket的表現超出預期：「爬玉龍雪山時，我走了很多路，不管是行走時拿登山杖，還是坐在車上，拍出來的畫面都很穩，還有點運鏡感，顯得特別專業」。

便捷與風險並存

租賃式旅遊，讓年輕人只需支付少量費用，就能享受到高品質的設備和服務。在李楠看來，共享經濟的發展也為租賃式旅遊提供土壤，培養了年輕人「重使用、輕擁有」的消費觀念。李楠的朋友去雲南時會租民族服飾，「那些平時穿不出去的特色衣服，旅行時穿來拍照特別合適」。

李楠認為租賃的核心是「使用頻率和花費匹配」，「對學生群體來說，一下子拿出那麼多錢買相機或Pocket 3不現實，這些錢甚至夠旅遊一趟了，租賃花小錢辦大事，還能豐富旅行體驗，何樂而不為？」

王佳佳表示，父母輩更願意「投資」自己，而現在年輕一代人更在意當下的體驗。「不執著於『擁有』，只要能滿足需求，租賃成本更低、顧慮更少，就是很好的選擇」。

不過，多位受訪者也提到，租賃式旅遊「便捷與風險並存」。

林小滿的朋友曾不幸租到「組裝機」，即手機是用不同零件拼成的，根本實現不了原裝手機的功能。林小滿建議，租用設備前一定要仔細查看賣家信息，還要提前約定好權責，比如損壞了怎麼賠償，別太貪圖低價，收到設備第一時間按攻略驗機，全程錄像保留證據。

有多次租賃經驗的王佳佳總結出一套甄別賣家的方法：「首先看帳號，優先選專門做租賃的商戶，他們設備多、比較新，流程規範有保障，還能看其他用戶的評價，私聊溝通也能判斷靠不靠譜。盡量避開主頁信息不全、只擁有一兩台設備的個人賣家，這些平台本身沒有完善的售後和反饋方式，容易出問題，全憑賣家良心」，且一定要拍開箱和寄回視頻，「這些設備經過很多人手，可能會有磨損，提前留好證據，後續有糾紛也有依據」。

李楠還提及對「隱私保護問題」的考慮：「我沒用商家寄來的內存卡，而是用了自己買的，既方便又不用擔心隱私洩露」。

（應受訪者要求，文中王佳佳、林小滿、李楠均為化名）