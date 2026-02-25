記錄格林「重返狼群」 狼媽被網暴

紀錄片「重返狼群」宣傳圖。（取材自微博）

人類不斷侵犯自然的邊界，有利益的地方就有殺戮，但破爛的世界總有人縫縫補補。在這條艱辛的路上，李微漪不會是最後一個被圍剿的女性，她們戰勝萬難的力量包容、強大而原始，讓人想到人類失去已久的「自然母親」。

時隔九年，紀錄片「重返狼群」翻紅，全網哭聲一片，在眾多網民為「狼媽」畫家李微漪親手養大了父母雙亡的草原狼「格林」又將牠送回狼群的故事感動之餘，和九年前該片首映時不同的是，這次還有鋪天蓋地的罵聲，有人質疑她自導自演，有人噴刻意煽情，還有人指責李微漪利用格林炒作賺錢、手段殘忍。格林已經老死，而牠留下的李微漪，正在經歷一場「以愛為名」的人類網暴。

格林仁義 推翻刻板印象

紀錄片記錄了李微漪與格林的真實經歷。據網易報導，2010年，成都女畫家李微漪在若爾蓋草原寫生，偶遇狼王為掙脫捕獸夾自斷前腿，正面頑抗到生命最後一秒慘死；母親吃下毒餌殉情，死前咬爛皮毛不讓獵人得逞。她救下牠們留下一隻奄奄一息的幼崽，把牠帶回城市裡的家，取名格林。小狼跟著李微漪長大，十分依戀這個主人，可狼畢竟是狼，格林長大，野性漸顯，李微漪不得不做出艱難的決定：讓格林重回狼群。

她和當時的男友亦風變賣房產，帶著格林回到牠出生的若爾蓋草原。在艱苦的無人區，李微漪努力地教格林如何狩獵、適應荒野。嚴寒中，李微漪一度病倒，格林日夜守候，還叼來獵物給她吃；她不小心陷進了冰窟，格林翻山越嶺衝向附近的馬群，挑中一匹牧民的白馬，用嘴叼著韁繩，牽到她跟前，想救她上馬。

相依為命幾個月後，他們終於在冰天雪地的荒原裡等來了狼群。格林在人類母親和荒野族群之間艱難徘徊，李微漪流著淚推開牠：「走吧，別回頭」。格林舔了舔李微漪的眼淚，一步三回頭地走了，很快融入狼群，甚至成了狼王。

扎心的是，格林目睹草原上猖獗的偷獵者的兇殘，自己幾個孩子也死於人類之手，因此對人類產生深深的畏懼和戒備，後來每次李微漪回到草原小住，格林雖總會拖家帶口遠遠望著，給李微漪埋食物；全身上下沒有一個口袋，卻把李微漪為幼崽包紮傷口的紅綢帶珍藏七年，但再也不敢靠近李微漪。

據鳳凰WEEKLY刊出「她刊」微信 公眾號文章，種種細節推翻了大眾對狼的刻板印象：什麼狼子野心、狼心狗肺、白眼狼？我們在格林的身上看到了仁義、忠孝。用李微漪的話來說，人比狼高級，但狼比人高貴。紀錄片火了，格林如同被活佛祝福的那樣被很多人愛著，同時也引來不速之客。有人去大草原找狼洞直播，有人想在若爾蓋建農家樂，有人企圖跟風養狼或捷克狼犬複製神話。

輿論質疑 李微漪遭網暴

人們為了流量打擾大自然的寧靜，也將低調生活的李微漪推上網路輿論的風口浪尖。有人質疑李微漪講述的真實性，說「區區幾條狼跟隨不算狼王」、「格林經常回小木屋，牠肯定沒被狼群接受」、「假狼拍攝，前後兩隻狼長的不一樣」，有人攻擊李微漪「寫書賺錢，自私虛假」，認為李微漪用放歸做藉口「棄養」了格林。

面對種種猜測和質疑，李微漪沒有出面澄清和反駁，但謠言不攻自破。首先，在過度放牧沙化的草原上，野生狼群數量逐漸減少，格林領導幾隻狼尋找食物和水源、擁有交配權和後代，確實算當過狼王。其次，當年李微漪為尋找狼群和搭檔亦風在山區深處搭建小木屋處，本來就是狼群的活躍範圍，在小木屋觀測到格林獨自徘徊，並不能說明牠「沒被狼群接受」；而紀錄片確實用格林的孩子福仔為格林補拍兒時鏡頭，但絕不是換了一匹成年狼「擺拍」。

當年沒能發出太大聲響的故事，在這個冬天掀起滔天巨浪。狼媽李微漪手寫長文，宣布影片將在春節重映，卻也直言不諱，「這潑天的流量微漪並不想接」，不直播也不賣貨，僅留下一句「格林的故事已經說完了」。然而，針對李微漪的口誅筆伐並沒有停止，似乎被誤解就是表達者的宿命。

在動物保護這條艱辛的路上，李微漪並非第一個奔走疾呼的勇士，也並非第一個被輿論圍剿的女性，人們總說「你做的不對」，「你做的不夠多」，「你做的太遲了」等等，甚至還有死亡威脅。

使命必達的「母親們」

西高地犬papi的媽媽Penny裸辭自學刑法，依法上訴，與投毒者纏鬥1000多天，為被投毒致死的愛犬討要公道，卻被指責「炒作」「狗比人金貴」。訴訟成功後，她遭遇人身威脅，一名35歲男子私信「sha光你全家，不是懂法嗎？報J抓我啊」。Penny後來如網暴者所願，將他繩之以法，該男子被查獲並處於1000元（人民幣，下同）罰款。

不只是養寵人，前馴獸師邵然也遭遇網路暴力。在一次表演中，被囚禁逼瘋的白鯨蘇菲把她拖入水下，最終卻善良地選擇放她一條生路。看清動物表演行業真相後，邵然九年走遍50多個城市演講，投身鯨類公益保護，有人指責她「小資作派」，「贖罪券式演技」，「為何不去南極一線救援」，卻看不見她的故事和講述正在喚醒更多人抵制動物表演，減少消費就是在減少傷害。

2025年去世的偉大自然學家珍古德 （Jane Goodall）也是在偏見和討伐聲中堅持下來的，在她開始做研究的年代，自然科學幾乎是男性主場。她兢兢業業搞科研，別人卻把注意力放在她的一雙「美腿」上，她不生氣，反而說「我能從『國家地理』拿到經費，那我要謝謝這一雙好腿」。

後來她因非專業出身、不給黑猩猩編號而是賦予名字遭學術質疑，「如果我給牠們編號，那我是在否認動物的獨特性」，正是這樣的信念和素養，讓她成功開創了研究新範式，即「Name it」：當你為一個對象命名，你便看見了牠的個性和情感，也就真正開始走入牠的世界。她見證了半個多世紀生態惡化、物種滅絕，號召人類少做、慢做、輕做，晚年功成名就，卻被SpaceX執行長馬斯克 貶低為「人類文明進步的絆腳石」。

動物保護這條路上從來不是一帆風順的，同時期和珍一起研究的美國女科學家黛安弗西在她研究的大猩猩「迪吉特」遭偷獵者殺害後，組建反偷獵巡邏隊。幾年後，她在盧旺達營地遇害，兇手身分未明。黛安弗西本該和珍古德一起載入史冊，卻提前結束了旅程，遺體葬於大猩猩墓地旁，墓碑銘文為「沒有人比她更愛大猩猩」。

報導認為，從養寵人到馴獸師再到科學家，這些女性的身上柔性和強韌兼備，將不可為而為之、使命必達的精神貫徹下去。

有網民將珍古德和李微漪的兩張圖放在一起，畫面之間生出一種奇妙的呼應，兩位女性溫柔而堅定的目光，將人與萬物的邊界悄然抹去。有人說：「看到這個畫面，我想到人類已經失去母親很久了」。萬物生靈彷彿在此刻找到了共同的母性源頭，不是征服，不是馴服，而是理解、陪伴與成全。

李微漪與格林 喚起人們對原始母性憧憬

自然母親有著強大的孕育和滋養能力，在變幻莫測、充滿危機的叢林世界，動物們以最優的策略繁育後代，牠們慈悲、包容、無私，教會孩子生存的技能，同時也給孩子自由選擇的權利。

比如，紅毛猩猩的母親系統教育孩子如何辨別上百種可食植物、如何用工具釣白蟻，以及複雜的森林社交規則，育兒期長達六到八年，將自己的生存智慧「活體傳承」；小象遇到危險時，整個象群立即形成一個防禦圈，將幼崽護在中心，由最強壯的雌性直面危險；貓媽媽吞噬剛出生的病弱、畸形幼崽，將資源給更健康的其他孩子，提升整窩存活率，這是一種自然的智慧。

在印度倫騰波爾國家公園，虎媽「瑪琪莉」書寫了她傳奇的一生。

兩歲時，瑪琪莉憑藉戰鬥力繼承母親的領地，成為新虎王。四歲時，牠選擇和強壯的雄性老虎「大竹竿」結合，孕育兩隻幼崽。為撫育食量日漸增大的孩子，牠頻繁地外出捕獵，留守的幼崽暴露在危險中，受到沼澤鱷的威脅。為了將危機扼殺於萌芽中，虎媽瑪琪莉單槍匹馬獵殺3.7米的鱷魚，一戰成名，此後一生獵殺了12隻鱷魚，獲得「鱷魚殺手」的稱號。

在老虎的世界，雄性和雌性交配後會離開，雌性獨自承擔撫育孩子的責任，丈夫消失後，另一隻雄性老虎「尼克」進入領地追求瑪琪莉，並威脅幼崽的安全。為了保護孩子，瑪琪莉不懼體型大小的懸殊，與前來交配的雄虎殊死搏鬥。在瑪琪莉的哺育和教導下，九個孩子全部健康長大，牠讓孩子們獨自闖蕩，五隻成為各個領地的虎王，其中一隻繼承了瑪琪莉的領地。

然而，報導稱，在人類在社會規則的規訓下，一些人們已經很久沒有感受到如此磅礡有力的母愛。格林的故事之所以再次火起來，正是因為李微漪喚起了人們對原始母性的憧憬和期許。

小時候格林初顯狼性，李微漪放任牠拆家；格林怕電梯，她便天天走16層樓梯；格林想自由奔跑，她帶著格林去郊外。格林逐漸長大，家養可能被舉報，送到動物園如同進監獄，李微漪就帶牠到草原野化，教牠狩獵鼠兔、識別人類陷阱；格林遇到危險，她徒手掰開藏獒的口，挖出格林的頭，自己的手差點就這麼沒了，更別提被盜獵者死亡威脅有多麼凶險。為陪伴格林，她在高海拔地區艱苦生活，得過肺水腫、包蟲病，身體也留下了很多不可逆的損傷。

最難得的是，她理解真正的愛不是占有，而是成全牠的自由，即使要面對分離，這種強大的、包容的、甚至可以分離的愛，在人類社會中太過稀有和珍貴。牠如同自然界的雌性，在孩子成年後將其「趕」出家去，讓牠自立自足，過上屬於自己的一生。這份雙向奔赴的感情，在這個時代彌足珍貴。牠像一面鏡子，照到了我們的匱乏，我們的期許，我們的方向。