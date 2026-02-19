江西農村「娘子軍」攝影改變命運

我的頻道

中國新聞組／整理
三八影社成員在活動現場捕捉精采畫面。（視頻截圖）

以前的「女性撐起半邊天」，說的只是在家操持家務，但隨著時代進步，她們從柴米油鹽中脫胎換骨，用自身力量證明女性力量不比男性差。

「相機改變了我的地位，村裡人看到我不會叫我某某人的老婆，直接叫我的名字了。」在江西宜春上高縣，一群娘子軍拿起了相機，不但見證了鄉村變遷與振興，更在取景框裡找到了人生定位，靠一台相機改變了自己與農村的命運。

綜合都市現場、大公報報導，去年12月初，江西宜春上高縣蒙山腳下的水酒文化民俗活動熱鬧非凡，一群手持專業相機的女攝影師穿梭在各個角落，她們一邊尋找最佳拍攝位置，一邊指導著拍攝對象，拍下助農直播間的笑容、傳統手藝人的專注，以及鄉村生活的鮮活瞬間。

這支「攝影娘子軍」全部來自田心鎮的「三八影社」，當活動結束，她們迅速切換回自己的本職工作，包括村婦女主任、幸福食堂廚師、家庭主婦，還有返鄉創業的年輕人。

在挑選完助農直播宣傳照後，61歲的曾小蘭回到村裡的幸福食堂，她繫上圍裙，為20多名留守老人準備午餐。「不做飯的時候，我也拍些風景」，曾小蘭加入影社已有20多年，對她而言，相機和鍋鏟同樣重要——一個記錄美好，一個創造溫暖。

三八影社已有40年歷史。（取材自都市現場）

1986年 開上高攝影網

「三八影社」這場鄉村攝影實驗始於1986年，當時為了凝聚全縣農民攝影力量，上高開啟了全方位、多元化培育之路，定期舉辦各類攝影培訓活動，並邀請知名攝影專家學者前來授課，開設「上高攝影網」。

當時，一台海鷗相機要人民幣500多元，相當於一個家庭半年甚至一年的收入。「我們自己出一半，村裡面補貼一半」，創始社員易梅英回憶，當她第一次拿著相機在村裡行走時，不斷有人喊：「給我照一個！給我照一個！」那台黑色相機不僅改變了取景框裡的畫面，更改變了握相機人的命運。

三八影社展覽館。（取材自微博）

報導指出，易梅英的女兒易芬如今是影社第四任社長。她從小看著母親拿著相機在村裡穿梭，深知攝影對母親而言從來不只是簡單的愛好。易芬說：「原來她說的話沒人聽，沒有話語權，我現在因為一個相機改變了我的地位。村裡面這些人看到我，不會叫我某某人的老婆了，直接就叫我的名字了。」

40年來，這支鄉村婦女攝影隊伍不斷成長，影社會定期邀請專家講課，經常組織采風，社員們的攝影水準及美感也不斷提升。

8代表作 曾經出國參展

她們的作品多次在全國、省市級攝影比賽中獲獎，2600多幅作品先後在北京王府井中國美術館和多個省級美術館展出，其中八幅代表作還走出國門，在紐約、東京等地展出，回憶起自己的作品遠征美國，易梅英笑著說：「我好驕傲。」

見識增長後，這些農村女性開始重新定義自己的生活。

有的成員是敬老院的負責人。（視頻截圖）

易黨秀是村婦女主任，她利用手中的相機，在線上推銷當地手工產品，吸引了大量外地訂單。她在自己家門口開起了窗簾加工廠，為40多名農村婦女提供了就業崗位。

「女人不掙錢哪有地位啊。」易黨秀直言，「以前說婦女能頂半邊天，不就是帶小孩做點家務嗎？但現在的新時代，婦女可能真正是頂半邊天了。」現在的婦女不但家務事可以全部照顧過來，而且跟男人一樣能給家裡帶來經濟收入。「腰桿子就挺得更硬嘛。」她說。

曾經，她們的標籤是田間地頭幹農活、洗衣做飯帶孩子。但「三八影社」的社員們用40年的堅守證明，當代農村婦女的生活早已多姿多采，有人藉鏡頭賦能創業，有人透過直播推廣農產品，將「土疙瘩」變成「金疙瘩」。

鏡頭見證 農村發展過程

她們的鏡頭也是農村發展的最佳見證者。95後新生代社員傅露經常對外投稿，作品多次登上中央、省、市媒體重要版面，她認為：「這些照片會慢慢成為一個歷史性的記憶」，再過40年，這些從鏡頭捕捉到的畫面，將成為脫貧攻堅或鄉村振興的珍貴記憶。

易芬（右）跟隨媽媽易梅英（左）的步伐加入三八影社，還成為第四任社長。（視頻截圖）

她們的鏡頭，也從簡單地記錄生活、自然風光，轉向了鄉村振興和各類文化娛樂活動的拍攝。如今，影社從最初的幾十個人發展到300多人，社員全是女性，年齡最大的75歲，最小的22歲。

攝影娘子軍們的崛起，有大部分要歸功上高縣大力推廣農民攝影。上高將農民攝影與地方特色資源巧妙地深度融合，在各個景點合理設置攝影點，並配備詳細的說明牌，介紹適合拍攝的內容、最佳拍攝時間等，全力打造別具一格的攝影旅遊線路與景點，為鄉村發展注入全新活力。目前，上高縣有2000多名農民攝影作者，愈來愈多的農民定格生活中的美好瞬間，讓攝影不再是少數人的「專利」。

不僅如此，上高還將優秀攝影作品深度開發，製作成畫冊、明信片、海報等宣傳資料，在旅遊景區、酒店、車站等地廣泛發放。在對外的旅遊推介會以及文化交流活動中，這些宣傳資料會作為特色伴手禮贈送出去，成為宣傳上高文化和旅遊資源的重要載體，把上高的美傳遞到遠方，也成就了攝影者的成就感與自信心。

78歲的游泳是影社的發起人，也是中國攝影家協會會員、國家一級攝影師。看到這支攝影「娘子軍」的成長，讓他感慨萬千：「三八影社老中青三代人，40年拍了20多萬張照片，見證了中國農村的巨變。」

有的影社成員做自媒體，做農產品直播帶貨。（視頻截圖）

快門記錄 農村女性覺醒

這20多萬次快門，記錄的不僅是鄉村面貌的變遷，更是農村女性自我意識的覺醒。她們從「某某人的妻子」到擁有自己姓名的獨立個體，從家庭內部走向廣闊天地，這群農村婦女用鏡頭重新聚焦自己的生活，也在取景框中找到了自己的位置。

如今，在田心鎮的田間地頭、節慶活動現場，人們早已習慣看到那些手持相機、自信滿滿的女性身影。

