「棋聖」稱號 他得意幾十年 也不安幾十年

聶衛平正在對弈。（取材自新京報資料圖／IC photo圖）

聶衛平曾坦言，「棋聖」這一稱號曾讓自己得意了幾十年，也不安了幾十年。2013年，聶衛平罹患癌症 ，術後生活變得很自律，喝酒每瓶只喝二兩，打趣自己成了「聶二兩」，但2002年，中國男足進軍韓日世界杯後，聶衛平特別開了一瓶珍藏多年的茅台孤酒慶祝。聶衛平性格率真，一輩子快意人生，晚年也學習使用AI （人工智能）擺棋、復盤；從未獲得世界冠軍頭銜，但絲毫不影響他在中國棋壇乃至世界棋壇的地位。

精神符號 影響幾代人

據新京報報導，聶衛平畢生與棋為伴，住院期間也始終惦記著。中國圍棋協會原副主席、國家圍棋隊原領隊華學明前幾天去醫院探望時，他還問最近有什麽比賽。得知第40屆同裡杯中國圍棋天元賽正在中國棋院舉行時，聶衛平感慨地說了一句，「40年了，（中日圍棋）擂台賽也40年了」。

「聶老對中國圍棋的功績，怎麼說都不為過」，國家圍棋隊總教練俞斌表示，聶衛平影響了幾代人，當年很多大學生正是通過中日擂台賽認識、喜歡上了圍棋，「他們中很多人如今都成為各個領域的佼佼者，這些年也一直在支持中國圍棋的發展」。

職業棋手戰鷹稱自己走上圍棋之路，也是受到聶衛平當年在中日圍棋擂台賽上的巨大影響，「父親因此自學了圍棋，也選擇讓我學了圍棋。我們這一代基本都是受聶老影響，走上了圍棋之路，堅定地選擇要成為一名職業棋手」。

2004年4月25日，山東省臨沂市，棋迷圍住聶衛平請求簽名。（取材自新京報資料圖／IC photo圖）

隨身帶iPad 不用手機、微信

縱橫棋壇幾十年，聶衛平曾坦言，「棋聖」稱號讓自己得意了幾十年，也不安了幾十年。

退役後，聶衛平創辦圍棋道場，潛心育人，提攜後輩，培養出常昊、古力、劉菁等一大批優秀棋手。1998年，首屆中國圍棋棋聖戰舉行，聶衛平「讓」出這一頭銜。首屆棋聖戰比賽奪冠的正是現任中國圍棋協會主席常昊，他也是聶衛平的得意弟子。2025年9月，柯潔在洛陽老君山完成棋聖戰三連冠，成為在位「棋聖」。

淡出職業賽場後，聶衛平擔任過國家圍棋隊總教練，中國圍棋協會副主席、名譽主席等職，這些年一直活躍在各個職業賽事中。他說要做好圍棋宣傳員工作，「只要是對圍棋有益處的事情，我都會不遺餘力去做」。

圍棋賽事賽程密集，聶衛平仍像年輕時一樣四處奔波。他不用手機，也沒有微信，但總會帶一個大iPad，隨時隨地關注著比賽。賽事期間，聶衛平會在研究室跟大家一起擺棋。胡耀宇八段曾多次陪聶衛平擺棋，他說時間一長，自己都有些體力不支，但聶老一直精力十足，值得年輕棋手們學習。

聶衛平晚年時期，AI顛覆性改變了圍棋，擺棋、復盤時他也會用下AI，但並不像很多棋手那樣擔心。他說AI是人類製造出來的，終歸要受到人類控制，AI圍棋水平再高，最偉大的還是人。

聶衛平性格率真、樂觀豁達，走到哪裡笑聲就帶到哪裡，有他在，研究室裡氣氛總是很輕鬆。棋手徐瑩形容聶衛平「很可愛，有著孩子般的純真」。

2015年3月10日，四川成都，2015西南棋王賽，聶衛平術後首次長時間講棋。（取材自新京報資料圖／IC photo圖）

住院期間 仍看圍棋天地

2013年，聶衛平罹患癌症，術後生活變得很自律，不再熬夜，喝酒、抽菸也很注意。女兒聶雲菲定製了一款酒，每瓶二兩。年輕時的聶衛平海量，圈內皆知，他因此打趣自己成了「聶二兩」。2002年，中國男足進軍韓日世界杯後，聶衛平開了一瓶珍藏多年的茅台孤酒慶祝。

2013年手術後，聶衛平像往常一樣活躍在圍棋賽場，也經常參加各類元老賽事。2025年3月，聶衛平因突發腦梗昏迷12天，甦醒後一直在積極康復。華學明回憶，聶衛平腦梗後情況一度不太樂觀，但最近幾個月恢復得很好，能吃能喝，思維清晰，氣色也不錯。

1月1日，華學明去醫院探望聶衛平，給他帶去了中國圍棋協會名譽主席華以剛包的餃子，「聶老神志很清醒，說這餃子比餐館的好吃，吃的是一片情誼」。上周六去醫院探望時，華學明帶去了水果和點心等，唯獨忘了聶衛平此前交代的最新一期「圍棋天地」雜誌。轉天，華學明特意又帶著雜誌去了趟醫院，兩人還在手機上看了中國棋手時越跟南韓棋手樸常鎮的一盤棋。

從腦梗中恢復過來，聶衛平狀態漸有好轉。每次去探望，華學明都會跟他說，「您已經創造了圍棋界又一個奇蹟跡，希望再創造一個奇蹟，等出院後一起打摜蛋」。摜蛋流行開來後，聶衛平很快就喜歡上了，比賽之餘經常組織大家一起打牌。

聶衛平生病期間，和他亦師亦友的曹大元一直關心著他，獲悉聶衛平離世消息，曹大元一度哽咽，稱這幾十年來大家習慣了有聶老「這棵大樹」在身邊，「聶老對中國圍棋的貢獻太大，是無可替代的，是中國圍棋精神領袖般的存在」。