免簽政策下 外國病患紛赴中就醫 旅遊紅利?資源掠奪?

某中醫正為一名國外患者把脈問診。（新華社）

借助免簽擴大的政策優勢，中國「醫療旅遊」正迎來一波海外新流量。外國病患在地球另一端，找到了對他們而言可以躺平看病的地方，中國醫院也趁勢全面開啟面向全球爭奪海外優質客源的征程。

隨著中國對多國實施最長30天的免簽政策，一股外國人「到中國看病」的熱潮也正在興起，他們受到YouTube、小紅書等社群上稱相較他國「中國醫療更便宜、有效率、水平高」相關視頻影響，紛紛到中國「醫療旅遊」，考量人數愈來愈多，中國多家醫院看中這塊大餅，紛紛開始布局爭奪外國人市場，但也引發國內對這種現象是「旅遊紅利還是資源掠奪」的討論。

吉林琿春市一家醫院，護士為俄羅斯患者輸液。（新華社）

★中國醫療 水平高更便宜

據觀察者網刊出「勁旅網」報導指出，使「老外到中國看病」徹底引爆的關鍵性事件，是2025年初「美國封禁TikTok 」引發的中美網友情報大對帳。當時大批美國「TikTok難民」湧入小紅書、抖音等中國社交媒體，中美網友之間在方方面面展開前所未有的情報大對帳，其中讓最美國網友破大防的一項就是中美醫療差異。

有中美網友從救護車、口腔、手術費、檢查費、生育費、診療效率等方面對兩國醫療花費進行了詳細比較發現：美國救護車平均使用價格在1000美元(約6968元人民幣)左右，中國救護車只需要最低200元人民幣左右，差價高達近35倍；美國醫院縫針費用少則300至500美元，多則2000至3000美元(約2萬元人民幣)，中國只需200至500元人民幣，最高相差幾十倍；有美國網友曬出自己做個胃鏡花1萬美元(約7萬元人民幣)，中國網友回覆自己剛做完胃鏡全套也沒超過2000元人民幣，特邀對方前來中國體驗。

中美網友一番醫療情報大對帳後對中國醫療水平做出總結：便宜+效率+水平高。而讓「老外到中國看病」如今成為流量密碼，除了大量外國人在社交媒體上記錄自己或家人不遠萬里赴華看病的整個流程，另一個主要因素是這兩年中國對50多個國家力推的免簽政策。

中醫師為國外病患進行按摩治療。（新華社）

★民憂不公 激化醫病矛盾

而就在「老外到中國看病」的短視頻一個接一個爆火時，不少中國人坐不住了，許多網友提出一個敏感的問題：當愈來愈多老外湧入中國醫院，他們是否會搶占原本屬於我們的醫療資源？不少人認為，外國人扎堆到中國看病的現象應該被遏制，以免排擠到國人的醫療資源和就醫權利。

從社交平台上的相關話題和留言來看，抱有這種想法的國人不在少數，在他們眼裡，中國醫院數量雖然多，但頂尖醫療資源卻有限。國內幾乎所有頂尖醫院天天人滿為患，一般人想要掛個專家號都得擠破腦袋的去搶，更不用提醫院門口常年驅不散的黃牛黨。

還有人擔心，大量外國人湧入中國醫院，會讓原本就高負荷運轉的醫療團隊不堪重負，或是醫院可能將醫療資源向外國人傾斜，導致「醫療不公平現象」，也將激化醫病關係的矛盾。

而「老外到中國看病」真會對中國醫療資源造成大肆掠奪嗎？報導認為，其實不然，因為針對外國人專門到中國尋求醫療服務的「醫療旅遊」，國內醫院大都有一套專門的應對體系，也就是相當於VIP服務的國際醫療部，這與國人的普通門診是完全不同的兩套體系。例如海南設立了博鰲樂城國際醫療旅遊先行區，是中國目前唯一「醫療特區」。而從最終實際運營結果來看，大醫院的國際醫療部不但不會影響中國民眾正常看病，還會反向滋補國內醫療資源。

首先，國內醫院的國際醫療部設有獨立號源、獨立排班、獨立預約系統，醫師在國際醫療部的出診時段不與國內門診重疊，號源也完全不同。例如，大連醫科大學附屬第二醫院開設的特需/國際門診，就明確標明：醫院專家在保證原有普通專家診斷時間和號源數量不變的前提下，增加了特需/國際門診的出診時間。亦即給外國人看病完全不影響日常給國人看病。

★服務總量 畫定100%紅線

其次，國際醫療部作為國內醫院的特需服務，規模受到政策嚴格限制，即不得超過醫院總服務量的10%。以2021年發布的「北京市衛生健康委員會關於加強和規範北京市公立醫療機構特需醫療和國際醫療服務管理的通知」為例，其中就明確標明：醫療機構內設的國際醫療部在完成政府委託的涉外醫療服務任務外，為社會提供的醫療服務屬於特需醫療服務，服務總量包含在全院10%控制範圍內。

中國為醫院給外國人看病畫定了一條不可逾越的紅線，杜絕出現醫療資源被掠奪的問題。再次，由於外國人不參與國內醫保 ，其在中國醫院所有的醫療開支都是純自費的，而這一價格標準遠高於國內同等水平。公開資料顯示，相較於國內普通門診，國際醫療部的掛號費要貴6到12倍、檢查費和住院費貴8到12倍。例如，同一個坐診醫師，某醫院國內普通門診掛號費是100元，國際醫療部是900元，國人在醫保報銷後實付40元，外國人要支出900元。

中國目前唯一「醫療特區」—海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區裡的先進醫療設施。（中新社）

★醫療旅遊大餅 醫院爭搶

即使這個國內的「高價」，在一些外國人眼中仍具有高性價比，其一是他們在國際醫療部享受的服務是VIP級別的，而且這個價格遠低於在他們國內就醫的花費。也因此，國際醫療部被各大醫院當成是官方允許的獲取更高收入的第二增長曲線，醫院接待的外國人愈多，獲取的額外收入愈高，醫院能利用這些額外收入引入更多醫療資源，間接為國人提供更好的醫療服務，甚至成為中國醫院走向全球頂尖醫療機構的推手之一。

而中國醫院已經開始緊鑼密鼓布局爭奪老外病號了。報導指出，一方面，近幾年國內多家大醫院都開始籌建自己的國際醫療部；另一方面，許多醫師利用社交媒體吸引潛在外國人病號，比如在中美網友情報大對帳期間，「武大口腔趙醫僧」、「中醫婦科錢麟教授」、「TCM陳主任談養生」、「普外科曾醫師」等多位國內醫師就在社交媒體上為外國網友答疑解惑，為後續他們到中國看病做好鋪墊。

官方為吸引外國人到中國看病，也正加速頂層設計。2024年10月1日，上海市地方標準「國際醫療服務規範」實施，標誌著上海國際醫療進入規範化發展新階段；10月25日，上海再發布「深化本市醫藥衛生體制改革的實施方案」，明確提出創新國際醫療旅遊服務模式，拓展國際醫療旅遊服務市場。

2025年3月，全國政協委員、中國科學院院士、浙江大學醫學院附屬第二醫院黨委書記王建安提出「關於推動發展國際醫療服務的提案」，呼籲開放國際醫療，讓海外病人到中國來就醫、體檢，以此帶動中國醫療水平、服務能力進一步提升，並提議高水平公立醫院先行先試。「高質量的國際醫療服務對國家基礎醫療具有反哺作用，最終這份紅利將惠及更多百姓」，王建安當時說。

俄羅斯患者在遼寧鞍山湯崗子康復醫院接受理療。（新華社）

●逃離斬殺線 歐美中產組團抄底中國醫療

受惠於中國最長30天的免簽政策，第一批老外正「抄底」中國醫療，他們大都經歷了哪些讓他們印象深刻的醫療體驗，從他們在社交平台上分享的內容可知一二。據媒體綜合來中國就醫的外國人一個共性，他們多不是付不起錢的窮遊背包客，不僅能買得起跨國機票，甚至還能在中國住上多天或一個月，其中不少是歐美社會的中產階級，高效、便宜的中國醫療正在成為他們的隱藏款福利。

綜合「勁旅網」、「旅界Pro」微信公眾號報導，比如，中國和俄羅斯 互免簽證之後，琿春、黑河、滿洲里等諸多中國邊境小城裡突然擠滿了對岸過來的俄羅斯人，大肆購物，吃喝玩樂之外，還扎堆往當地醫院跑，尤其是中醫院和牙醫診所。他們熱中去中醫院扎針，尤其是治療冰凍風寒引起的關節病，普遍稱中醫不僅管用且價格便宜，比他們當地的醫療系統性價比高太多了。2026年元旦期間，「逃離斬殺線，老外組團來華看病」更衝上微博熱搜。

除了俄羅斯人，歐美「醫療旅遊」遊客也不少。最近一則「英國女孩飛8000公里到中國看病」新聞火遍海內外社交媒體。艾米是一名TikTok英國網紅博主，2024年突然胃部反覆疼痛，家庭醫師給不出準確病因，艾米想找更專業的醫師診斷，但自己在英國連續5年繳納國民保險費用超過5.4萬英鎊(約50萬人民幣、7.2萬美元)，可享受免費醫療，但想真正見到專科醫師卻被告知至少要等三個月。

艾米絕望之際，突然想起自己曾在中國短暫生活過的經歷，決定千里赴華，解決胃病。2025年11月底，艾米查找好中國醫院後直飛北京，一落地就約上了醫師，並僅用13天就完成了檢查、明確診斷到精確治療的全流程。更讓她震驚的是，她此番看病全程自費總花銷為2800多元人民幣，折合英鎊為298.6鎊，而在英國，一項內窺鏡檢查的花費就高達3000到5000英鎊。艾米將中國看病之旅在TikTok完整紀錄，隨即在海內外社交媒體爆火。

一名英國博主發表「英國爸爸在中國看病，效率爆表，嚇到腿差點好了」短視頻，引發熱議。（視頻截圖）

2024年，一名英國博主在B站發表「英國爸爸在中國看病，效率爆表，嚇到腿差點好了」的短視頻，詳細記錄他的繼父因為健康問題無法站立，在英國遲遲無法確定病因，預約核磁共振要排隊到26個星期之後，拍個X光片也要等長達八周。最終他決定帶繼父來中國上海看病，結果不但迅速確診病因，還獲得了完整治療方案。這則短視頻截止目前瀏覽量近150萬人次，同樣在海內外社交媒體上廣泛流傳。

美國博主Cyrus在其所發視頻，拿著一張幾百元人民幣的繳費單，對著鏡頭展示，表情就像是在路邊攤用十元買到了愛馬仕。他算了筆帳，在美國要做全套檢查，除了預約名單上躺幾個月，還得準備好足以支付一輛二手車的美元，但在重慶，他只花了一個上午，外加一頓西餐的錢，就拿到了所有結果。評論區裡幾百個老外在問，這家醫院在哪裡，需不需要中介。

還有一個叫Jason的英國小伙，在視頻裡記錄了自己在深圳急診經歷，全程只有震撼。他說，在英國，看急診往往意味著無盡的等待；但在中國，哪怕是深夜，只要掛了急診號，醫師就會在極短的時間內出現在面前，還巨便宜。之後就是醫師快速的詢問和護士俐落的扎針，在他眼裡，這簡直是最高效的工業奇蹟。